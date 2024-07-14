Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ставший бездомный в США певец Оскар хочет вернуться в Россию
Как вырастить лук: все секреты успешного урожая
Глава ГУР Буданов* заявил о попытках покушения на президента Путина
Никита Джигурда пытался спасти Анастасию Волочкову от алкоголизма
Потерявший жену певец Сумишевский скрывает от публики новую возлюбленную
Эксперты рассказали, как правильно собраться в путешествие
Уехавший из РФ Даня Милохин хочет прогуляться по территории своего детдома
В 2024 году офлайн-покупки обогнали онлайн по популярности
Улыбчивая Джулия Робертс своими капризами снискала себе дурную славу
Как новый закон ЕС перевернет весь мир

Принят закон, запрещающий определённые виды использования технологии

2:01
Видеоигры

Европейский Союз завершил двухлетний марафон обсуждений, утвердив Закон об искусственном интеллекте, знаменующий новую эпоху в регулировании ИИ-технологий на территории ЕС.

Принят закон, запрещающий определённые виды использования технологии
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

С 1 августа 2024 года закон вводит строгие рамки для разработки и применения ИИ. Технологическим компаниям придётся пересмотреть свои подходы, поскольку некоторые практики будут запрещены. К таким практикам относятся биометрическая категоризация для определения сексуальной ориентации или религии, а также несанкционированное извлечение изображений лиц из интернета и записей с камер наблюдения.

Разработчики ИИ-систем будут обязаны соблюдать новые требования прозрачности, раскрывать принципы работы своих технологий и предоставлять сводки данных, использованных для обучения систем. Через девять месяцев после вступления закона в силу будут разработаны кодексы практики, детализирующие требования к соответствию и ключевые показатели эффективности.

Особое внимание уделяется "универсальным системам искусственного интеллекта", таким как чат-боты. Для них установлены отдельные правила, касающиеся соблюдения авторского права и прозрачности алгоритмов.

Сроки внедрения новых норм различаются. Большинство правил должны быть внедрены к августу 2026 года, однако для высокорискованных систем ИИ, влияющих на критически важные сферы — занятость, здравоохранение, правосудие — срок продлён до августа 2027 года.

Нарушителям грозят серьёзные санкции. За нарушение запретов на определённые виды использования ИИ компании могут быть оштрафованы на 35 миллионов евро или 7% от мировой годовой выручки, в зависимости от того, какая сумма окажется больше.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Последние материалы
Как вырастить лук: все секреты успешного урожая
Глава ГУР Буданов* заявил о попытках покушения на президента Путина
Никита Джигурда пытался спасти Анастасию Волочкову от алкоголизма
Потерявший жену певец Сумишевский скрывает от публики новую возлюбленную
Эксперты рассказали, как правильно собраться в путешествие
Уехавший из РФ Даня Милохин хочет прогуляться по территории своего детдома
В 2024 году офлайн-покупки обогнали онлайн по популярности
Улыбчивая Джулия Робертс своими капризами снискала себе дурную славу
Как сделать конфитюр из клубники
Влияние режима "нейтраль" на ресурс автоматической коробки передач
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников