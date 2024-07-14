Как новый закон ЕС перевернет весь мир

Принят закон, запрещающий определённые виды использования технологии

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Европейский Союз завершил двухлетний марафон обсуждений, утвердив Закон об искусственном интеллекте, знаменующий новую эпоху в регулировании ИИ-технологий на территории ЕС.

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С 1 августа 2024 года закон вводит строгие рамки для разработки и применения ИИ. Технологическим компаниям придётся пересмотреть свои подходы, поскольку некоторые практики будут запрещены. К таким практикам относятся биометрическая категоризация для определения сексуальной ориентации или религии, а также несанкционированное извлечение изображений лиц из интернета и записей с камер наблюдения.

Разработчики ИИ-систем будут обязаны соблюдать новые требования прозрачности, раскрывать принципы работы своих технологий и предоставлять сводки данных, использованных для обучения систем. Через девять месяцев после вступления закона в силу будут разработаны кодексы практики, детализирующие требования к соответствию и ключевые показатели эффективности.

Особое внимание уделяется "универсальным системам искусственного интеллекта", таким как чат-боты. Для них установлены отдельные правила, касающиеся соблюдения авторского права и прозрачности алгоритмов.

Сроки внедрения новых норм различаются. Большинство правил должны быть внедрены к августу 2026 года, однако для высокорискованных систем ИИ, влияющих на критически важные сферы — занятость, здравоохранение, правосудие — срок продлён до августа 2027 года.

Нарушителям грозят серьёзные санкции. За нарушение запретов на определённые виды использования ИИ компании могут быть оштрафованы на 35 миллионов евро или 7% от мировой годовой выручки, в зависимости от того, какая сумма окажется больше.