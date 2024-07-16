Тим Кук и Vision Pro: Как технологии меняют его жизнь

Тим Кук высоко оценил ежедневное использование новинки от Apple, Vision Pro. В недавнем интервью с The Sun Кук поделился опытом личного использования устройства, подчеркивая его полезность как в развлекательных, так и в рабочих целях.
Кук описал, как он включает Vision Pro в свою повседневную жизнь, активно используя его для развлечений. Он рассказал о "погружающих ощущениях" при просмотре спортивных матчей, сравнивая их с ощущением нахождения прямо на игровом поле, а также выделил важность устройства для просмотра медиаконтента, включая сериалы вроде "Ted Lasso", прямо через гарнитуру.
В дополнение к развлечениям, Кук также подчеркнул, как Vision Pro помогает улучшить многозадачность. Он особо отметил эффективность использования нескольких виртуальных окон в физическом пространстве, что открывает новые возможности для его применения в профессиональной сфере.
Тем не менее, несмотря на личное одобрение Кука и его высокую оценку иммерсивных развлекательных и профессиональных возможностей Vision Pro, общественность все еще заинтересована в изучении более широких аспектов применения устройства.
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