Конец игры: почему Microsoft убирает Xbox 360 Marketplace

Закрытие Xbox 360 Marketplace: что это значит для пользователей

0:57 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Если вам неизвестно, Microsoft официально объявила о закрытии Xbox 360 Marketplace, запланированном на 29 июля. Это событие символизирует окончание одной эры для определенной группы геймеров.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

После указанной даты покупка или загрузка игр и DLC напрямую с консоли Xbox 360 станет невозможной. Тем не менее, контент, купленный ранее, останется доступен на консолях Xbox One, Xbox Series X/S и устройствах на базе Windows 10 и 11.

Закрытие магазина Xbox 360 является частью более глобальной стратегии Microsoft по разработке новых игровых технологий и платформ. Компания заверила пользователей, что их существующие библиотеки игр и другой цифровой контент останутся доступны и не будут затронуты этими изменениями.