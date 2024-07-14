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Новые игры на ПК в сентябре 2024 года: от магии квиддича до эпических сражений

Сентябрьские игровые релизы 2024: что ждёт геймеров на пк?

2:22
Видеоигры

В сентябре 2024 года геймеров ожидает множество захватывающих релизов, которые обещают погрузить нас в разнообразные и увлекательные миры. От магических соревнований по квиддичу до космических грузоперевозок, от мрачных приключений в Чернобыльской зоне до эпических сражений во вселенной Warhammer — каждый найдет что-то для себя. Этот месяц принесет не только долгожданные продолжения популярных серий, но и новые уникальные проекты, которые порадуют любителей самых разных жанров. Давайте посмотрим, какие новинки ждут нас на ПК в сентябре 2024 года.

Сентябрьские игровые релизы 2024: что ждёт геймеров на пк?
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0
  • 3 сентября — Harry Potter: Quidditch Champions — Лучшие спортивные игры на метлах. (Steam)
  • 3 сентября — Star Trucker — Возвращение в Зону с новыми опасностями и тайнами. (Steam)
  • 5 сентября — Stalker 2: Heart of Chernobyl — Возвращение в Зону с новыми опасностями и тайнами. (Steam)
  • 9 сентября — Warhammer 40K: Space Marine 2 — Продолжение истории Астартес. (Steam)
  • 12 сентября — Test Drive Unlimited Solar Crown — Гонки в открытом мире Гонконга. (Steam)
  • 12 сентября — Wild Bastards — Космический шутер от первого лица. (Steam)
  • 13 сентября — Demonschool — Тактическая ролевая игра о школьниках, борющихся с демонами. (Steam)
  • 18 сентября — Enotria: The Last Song — Итальянский фольклорный соулслайк. (Steam)
  • 19 сентября — God of War Ragnarok — Возвращение великого Кратоса. (Steam)
  • 20 сентября — Frostpunk 2 — Продолжение популярного симулятора выживания в ледяном апокалипсисе. (Steam)
  • 24 сентября — Ara: History Untold — Создайте свою цивилизацию и управляйте ею в этой стратегии 4X. (Steam)
  • 24 сентября — Greedfall 2: The Dying World — Продолжение популярной ролевой игры в фэнтезийном мире. (Steam)
  • 25 сентября — Lollipop Chainsaw RePOP — Продолжение популярной ролевой игры в фэнтезийном мире. (Steam)

Готовьтесь к насыщенному игровому месяцу, полный новых приключений и возможностей!

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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