Как искусственный интеллект трансформирует игровую индустрию: взгляд эксперта

Искусственный интеллект в играх: от обещаний к реальности

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Павел Саско, заместитель директора сиквела Cyberpunk 2077, выразил свои мысли о применении искусственного интеллекта в игровой индустрии во время подкаста Flow Games. Он сравнил развитие ИИ с начальными этапами Photoshop, отметив, что, несмотря на многочисленные обещания, индустрия все еще находится в процессе освоения этой технологии. Саско выразил мнение, что ИИ может быть полезен для автоматизации рутинных задач, но он осторожен относительно его применения в творческой сфере. По его словам, текущие достижения в этой области далеки от практического использования.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, CC BY-SA 4.0

В другом интервью Саско поделился своим мнением о потенциале ИИ для снижения затрат, заметив, что это может привести к снижению качества продукта. Он также упомянул, что студия экспериментировала с генеративным ИИ, однако технологиям еще предстоит пройти значительный и долгий путь, прежде чем они смогут полностью заменить человеческие усилия.

Относительно технического аспекта разработки игр, Саско обсудил переход с использования REDengine на Unreal Engine 5. Он отметил, что такие изменения не являются радикальными для команды, как может показаться, поскольку каждое обновление REDengine — это значительная переработка предыдущей версии, в которой изменяются даже мелкие детали.