Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В каких странах число миллионеров растёт самыми быстрыми темпами?
Ветеринары объяснили, почему кошке нельзя покупать самый дешевый корм
Зенит снова чемпионы: итоги матча Суперкубка России 2024
Автоэксперт Хайцеэр рассказал, как правильно ухаживать за машиной летом
Топ-5 целебных растений для посадки
Китайские астронавты усилили защиту станции "Тяньгун"
Nintendo Switch установила рекорд как самая долгоживущая домашняя консоль
Поколение Z против откровенных сцен в кино
Туристический автобус врезался в дом в Турции
"Хардбасс-игра" взрывает Steam: Anger Foot покорила сердца геймеров и журналистов

Новая игра Anger Foot получила 96% положительных отзывов в Steam

1:10
Видеоигры

На ПК вышла игра Anger Foot от компании Devolver Digital. Это юмористическая "хардбасс-игра", в которой игрокам предстоит очищать город от гангстеров, используя различное оружие или просто пинками.

Новая игра Anger Foot получила 96% положительных отзывов в Steam
Фото: Steam by Devolver Digital, PDM

В процессе прохождения можно находить обувь, дающую уникальные способности для борьбы с врагами. Игра стоит 880 рублей в российском Steam и имеет переведенные на русский субтитры.

На момент публикации в Steam 96% из 220 отзывов положительные, пользователи хвалят бодрый геймплей и музыку, сравнивая игру с Hotline Miami. У журналистов игра также вызвала положительные эмоции, со средним баллом 79 из 100 на Metacritic по 24 рецензиям. Высоко оценены разнообразие оружия и динамика боев. Оценки варьируются от 70 до 100, с максимальной оценкой от Try Hard Guides.

Разработчик игры — студия Free Lives, ранее известная экшен-платформером Broforce, который также получил множество положительных отзывов в Steam.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Последние материалы
Туристический автобус врезался в дом в Турции
Как из скотча или пленки сделать буксировочный трос?
Причины и решения проблемы избыточного роста волос у женщин
Как правильно варить пельмени: названы три главные ошибки — допускают все
Родион Газманов показал архивное фото с молодым отцом
Продажи небольших каркасных домов значительно выросли в России
Врач Микитюк: кофе из автомата грозит серьёзными проблемами с ЖКТ
Кинологи назвали самые храбрые породы собак
Инвестирование в золото или биткоин: как сделать выбор
Что делать, если пересолили еду: простые правила, которые спасут блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников