"Хардбасс-игра" взрывает Steam: Anger Foot покорила сердца геймеров и журналистов

Новая игра Anger Foot получила 96% положительных отзывов в Steam

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На ПК вышла игра Anger Foot от компании Devolver Digital. Это юмористическая "хардбасс-игра", в которой игрокам предстоит очищать город от гангстеров, используя различное оружие или просто пинками.

Фото: Steam by Devolver Digital, PDM

В процессе прохождения можно находить обувь, дающую уникальные способности для борьбы с врагами. Игра стоит 880 рублей в российском Steam и имеет переведенные на русский субтитры.

На момент публикации в Steam 96% из 220 отзывов положительные, пользователи хвалят бодрый геймплей и музыку, сравнивая игру с Hotline Miami. У журналистов игра также вызвала положительные эмоции, со средним баллом 79 из 100 на Metacritic по 24 рецензиям. Высоко оценены разнообразие оружия и динамика боев. Оценки варьируются от 70 до 100, с максимальной оценкой от Try Hard Guides.

Разработчик игры — студия Free Lives, ранее известная экшен-платформером Broforce, который также получил множество положительных отзывов в Steam.