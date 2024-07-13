Новые детективные игры от Crowd Games произвели фурор: весь тираж был распродан в первый день

Компания Crowd Games объявила предзаказ на новые детективные игры

1:29 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Crowd Games запустила предзаказы на две детективные настольные игры: продолжение серии "Шерлок Холмс, детектив-консультант" и новую игру "Бюро расследований".

Фото: unsplash.com by Mar Newhall laughayette, PDM

Весь тираж для предварительного заказа был распродан всего за день, но издатель предоставил дополнительные коробки для тех, кто не успел сделать заказ из-за большого спроса.

"Шерлок Холмс, детектив-консультант. Карлтон-хаус и Куинс-парк" — это третья часть популярной серии, где игроки совместно расследуют 10 криминальных дел в викторианском Лондоне. Для решения дел необходимо опрашивать подозреваемых, искать улики по всему городу и изучать старые газеты.

"Бюро расследований. Расследования в Аркхэме и за его пределами" — это кооперативная детективная игра, основанная на системе "Шерлока". Игроки расследуют 5 дел в литературном мире Лавкрафта, действуя в роли агентов организации-предшественницы ФБР в Аркхэме и Бостоне 1920-х годов.

При предзаказе до 31 июля цена на "Бюро расследований" составляет 3790 рублей, а на "Шерлока" — 4990 рублей. Игры прибудут в Россию в сентябре, после чего розничная цена увеличится до 4250 и 5490 рублей соответственно.