Возрождение Fallout: тысячи фанатов собрались под Москвой на грандиозную ролевую игру

Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После длительного периода застоя и упадка культовая франшиза Fallout переживает возрождение.

Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Интересно, что это возрождение произошло не из-за новых игр, таких как многопользовательская Fallout 76, а благодаря успешной экранизации и преданным фанатам. Премьера сериала Fallout от Amazon вернула внимание множества поклонников по всему миру, которые с радостью организуют собственные мероприятия. Одно из таких событий состоялось в России, где собрались сотни поклонников.

В конце прошлого месяца под Москвой прошла крупнейшая сходка фанатов франшизы. Поклонники собрались на масштабную полигонную ролевую игру Fallout: Unity, в рамках которой каждый мог стать участником одной из фракций и принять участие в различных событиях. Fallout: Unity воссоздаёт реальные местности, персонажей, истории и даже монстров из оригинальной игры. В этом году количество участников достигло рекордного числа — около 1000 человек, не считая обычных посетителей и косплееров. На игре использовались реалистичная броня, Airsoft, LARP-оружие и другие детально воссозданные предметы, сообщает Playground.

Организаторы уже начали подготовку к следующему мероприятию, которое будет называться Fallout: Crossroads и будет посвящено событиям Fallout: New Vegas.