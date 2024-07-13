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Возрождение Fallout: тысячи фанатов собрались под Москвой на грандиозную ролевую игру

Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой

1:28
Видеоигры

После длительного периода застоя и упадка культовая франшиза Fallout переживает возрождение.

Фанаты Fallout провели крупную ролевую игру под Москвой
Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Интересно, что это возрождение произошло не из-за новых игр, таких как многопользовательская Fallout 76, а благодаря успешной экранизации и преданным фанатам. Премьера сериала Fallout от Amazon вернула внимание множества поклонников по всему миру, которые с радостью организуют собственные мероприятия. Одно из таких событий состоялось в России, где собрались сотни поклонников.

В конце прошлого месяца под Москвой прошла крупнейшая сходка фанатов франшизы. Поклонники собрались на масштабную полигонную ролевую игру Fallout: Unity, в рамках которой каждый мог стать участником одной из фракций и принять участие в различных событиях. Fallout: Unity воссоздаёт реальные местности, персонажей, истории и даже монстров из оригинальной игры. В этом году количество участников достигло рекордного числа — около 1000 человек, не считая обычных посетителей и косплееров. На игре использовались реалистичная броня, Airsoft, LARP-оружие и другие детально воссозданные предметы, сообщает Playground.

Организаторы уже начали подготовку к следующему мероприятию, которое будет называться Fallout: Crossroads и будет посвящено событиям Fallout: New Vegas.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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