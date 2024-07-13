Nintendo бессмертна: занимает верхние позиции

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Nintendo Switch установила рекорд как самая долгоживущая домашняя консоль

3:01
Видеоигры

Nintendo Switch продолжает удивлять игровую индустрию, установив новый рекорд долголетия среди домашних консолей японского гиганта. С момента выпуска устройства 3 марта 2017 года прошло уже 2688 дней.

Nintendo Switch установила рекорд как самая долгоживущая домашняя консоль
Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Такой срок службы без выпуска преемника является беспрецедентным для домашних консолей Nintendo. Предыдущий рекорд принадлежал NES, чей преемник, SNES, вышел на рынок через 2686 дней после релиза первой консоли.

Особое место Nintendo Switch занимает в линейке продуктов компании благодаря своей гибридной конструкции, позволяющей использовать устройство как в домашних условиях, так и в качестве портативной системы. Если рассматривать Switch среди портативных консолей Nintendo, то она всё ещё уступает легендарной Game Boy, которая оставалась без полноценного преемника в течение 4352 дней до выхода Game Boy Advance.

По состоянию на май этого года, Nintendo Switch также удерживает титул самой продаваемой домашней консоли в истории компании. Независимо от будущих планов Nintendo, Switch уже зарекомендовала себя как одна из самых успешных и долгоживущих систем на рынке видеоигр.

Для сравнения, вот сроки службы предыдущих домашних консолей Nintendo:

  • Color TV-Game (1 июня 1977 г.) — Famicom (15 июля 1983 г.): 2235 дней
  • NES (15 июля 1983 г.) — SNES (21 ноября 1990 г.): 2686 дней
  • SNES (21 ноября 1990 г.) — Nintendo 64 (23 июня 1996 г.): 2041 день
  • Nintendo 64 (23 июня 1996 г.) — Nintendo GameCube (14 сентября 2001 г.): 1909 дней
  • Nintendo GameCube (14 сентября 2001 г.) — Wii (19 ноября 2006 г.): 1892 дня
  • Wii (19 ноября 2006 г.) — Wii U (18 ноября 2012 г.): 2191 день
  • Wii U (18 ноября 2012 г.) — Nintendo Switch (3 марта 2017 г.): 1566 дней
  • Nintendo Switch (3 марта 2017 г.) — по настоящее время (12 июля 2024 г.): 2688 дней
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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