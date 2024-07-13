Nintendo бессмертна: занимает верхние позиции

Nintendo Switch продолжает удивлять игровую индустрию, установив новый рекорд долголетия среди домашних консолей японского гиганта. С момента выпуска устройства 3 марта 2017 года прошло уже 2688 дней.
Такой срок службы без выпуска преемника является беспрецедентным для домашних консолей Nintendo. Предыдущий рекорд принадлежал NES, чей преемник, SNES, вышел на рынок через 2686 дней после релиза первой консоли.
Особое место Nintendo Switch занимает в линейке продуктов компании благодаря своей гибридной конструкции, позволяющей использовать устройство как в домашних условиях, так и в качестве портативной системы. Если рассматривать Switch среди портативных консолей Nintendo, то она всё ещё уступает легендарной Game Boy, которая оставалась без полноценного преемника в течение 4352 дней до выхода Game Boy Advance.
По состоянию на май этого года, Nintendo Switch также удерживает титул самой продаваемой домашней консоли в истории компании. Независимо от будущих планов Nintendo, Switch уже зарекомендовала себя как одна из самых успешных и долгоживущих систем на рынке видеоигр.
Для сравнения, вот сроки службы предыдущих домашних консолей Nintendo:
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