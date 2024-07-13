Придется подождать: выпуск Intel Arrow переносится

Выпуск Intel Arrow Lake-S Core Ultra 200 по слухам перенесут на декабрь

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Процессоры Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200" для настольных ПК могут выйти гораздо позже, чем ожидалось, согласно последним слухам от 9550pro (HXL).

Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Хотя эта информация пока является лишь слухом, если она подтвердится, то запуск произойдет с пятимесячным опозданием по сравнению с линейкой AMD Ryzen 9000 следующего поколения, которая появится в магазинах уже в конце этого месяца.

Согласно предыдущему отчету и информации, полученной на выставке Computex 2024, релиз процессоров Intel Arrow Lake-S под кодовым названием Core Ultra 200 был намечен на октябрь, но это может измениться.

Ожидается, что Intel представит процессоры Arrow Lake-S на своем следующем мероприятии "innovation" в сентябре, а затем компании потребуется несколько недель для их выпуска. Однако, если слухи подтвердятся, это может не произойти. Выпуск в декабре может быть удачным для обновления ПК к праздникам, но если Intel не представит ничего нового, то продукты AMD Ryzen захватят рынок.

Сейчас сообщается, что процессоры Intel Arrow Lake-S QS нацелены на конец сентября и начало октября, что означает еще месяц или два ожидания финальных розничных процессоров. Состояние отдела настольных процессоров Intel сейчас не лучшее, поскольку компания сталкивается с проблемами нестабильности своих чипов 13-го и 14-го поколений.

Некоторые партнеры и клиенты начали переходить на AMD Ryzen, и процессоры Ryzen 9000, не имея конкуренции, могут захватить еще большую долю рынка, что станет проблемой для Intel после успешных линий Alder Lake и Raptor Lake. Впрочем, возможно, Intel все же представит мощную линейку на сентябрьском мероприятии.