Процессоры Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200" для настольных ПК могут выйти гораздо позже, чем ожидалось, согласно последним слухам от 9550pro (HXL).
Хотя эта информация пока является лишь слухом, если она подтвердится, то запуск произойдет с пятимесячным опозданием по сравнению с линейкой AMD Ryzen 9000 следующего поколения, которая появится в магазинах уже в конце этого месяца.
Согласно предыдущему отчету и информации, полученной на выставке Computex 2024, релиз процессоров Intel Arrow Lake-S под кодовым названием Core Ultra 200 был намечен на октябрь, но это может измениться.
Ожидается, что Intel представит процессоры Arrow Lake-S на своем следующем мероприятии "innovation" в сентябре, а затем компании потребуется несколько недель для их выпуска. Однако, если слухи подтвердятся, это может не произойти. Выпуск в декабре может быть удачным для обновления ПК к праздникам, но если Intel не представит ничего нового, то продукты AMD Ryzen захватят рынок.
Сейчас сообщается, что процессоры Intel Arrow Lake-S QS нацелены на конец сентября и начало октября, что означает еще месяц или два ожидания финальных розничных процессоров. Состояние отдела настольных процессоров Intel сейчас не лучшее, поскольку компания сталкивается с проблемами нестабильности своих чипов 13-го и 14-го поколений.
Некоторые партнеры и клиенты начали переходить на AMD Ryzen, и процессоры Ryzen 9000, не имея конкуренции, могут захватить еще большую долю рынка, что станет проблемой для Intel после успешных линий Alder Lake и Raptor Lake. Впрочем, возможно, Intel все же представит мощную линейку на сентябрьском мероприятии.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.