Лицо новой EA Sports FC 25 наконец выбрано: неожиданное решение

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Появилась информация о том, что EA Sports FC 25 получит обложку с Джудом Беллингемом

1:22
Видеоигры

Футбольный симулятор EA Sports FC 25 готовится представить своего потенциального героя обложки. Согласно информации от инсайдера LeanDesign и источников Тома Хендерсона, эту честь получит Джуд Беллингем, полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии.

Появилась информация о том, что EA Sports FC 25 получит обложку с Джудом Беллингемом
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

21-летний Беллингем заслуженно привлёк внимание разработчиков. Прошлый сезон для него был успешным: в составе "сливочных" он завоевал чемпионский титул Испании, выиграл Лигу чемпионов и добавил к этому Суперкубок страны. Сейчас талантливый футболист готовится к финалу Евро-2024, где сборная Англии сыграет против Испании.

Однако Беллингем, похоже, не будет единственной звездой на обложке игры. Том Хендерсон сообщил о составе Ultimate Edition EA Sports FC 25. По его данным, компанию молодому англичанину составят Айтана Бонмати, легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон, а также знаменитости прошлого — Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм.

Фанатам футбольных симуляторов осталось немного подождать. Официальный анонс EA Sports FC 25 ожидается до конца июля, а релиз игры намечен на 27 сентября.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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