Microsoft сократит рекламные кампании Xbox в регионах Европы, Африки и Ближнего Востока

Microsoft пересматривает рекламу и поставки Xbox в регионах за пределами США

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Инсайдер из The Verge, Том Уоррен, сообщил о перемене стратегии Microsoft по продвижению бренда Xbox в некоторых регионах Европы, Африки и Ближнего Востока. Журналист не смог подтвердить информацию источника, однако решил опубликовать её.

Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

По словам Уоррена, данные он получил от источника в мае. Тот утверждал, что начиная с нового финансового года, Microsoft сократит рекламные кампании Xbox на нескольких рынках указанных регионов и будет поставлять меньше игровых консолей туда.

Источник журналиста подчеркнул, что вместо этого в этих регионах Microsoft сосредоточится на продвижении своих сервисов и аксессуаров, таких как Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming и контроллеры.