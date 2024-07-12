Microsoft сократит рекламные кампании Xbox в регионах Европы, Африки и Ближнего Востока

Инсайдер из The Verge, Том Уоррен, сообщил о перемене стратегии Microsoft по продвижению бренда Xbox в некоторых регионах Европы, Африки и Ближнего Востока. Журналист не смог подтвердить информацию источника, однако решил опубликовать её.
По словам Уоррена, данные он получил от источника в мае. Тот утверждал, что начиная с нового финансового года, Microsoft сократит рекламные кампании Xbox на нескольких рынках указанных регионов и будет поставлять меньше игровых консолей туда.
Источник журналиста подчеркнул, что вместо этого в этих регионах Microsoft сосредоточится на продвижении своих сервисов и аксессуаров, таких как Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming и контроллеры.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.