Игрокам стало доступно обновление для "Аллодов Онлайн": названы новшества

В игре "Аллоды Онлайн" вышло обновление

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Компания Astrum Entertainment выпустила обновление для MMORPG "Аллоды Онлайн", в котором значительные изменения коснулись классов Некромант и Воин, а также карт Доминиона "Развалины Северска" и "Лабиринт Гласов".

Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Воин стал наносить больше урона и получил новые вехи, позволяющие ему лучше исцеляться самостоятельно. Некромант обзавелся новым умением "Касание смерти", что вкупе с изменениями в вехах и способностях сделало его универсальным бойцом поддержки. Питомцы Некроманта теперь обладают уникальными активными и пассивными умениями.

В "Развалинах Северска" были добавлены прыжковые устройства и расширены проходы через дома, а в зоне "Лабиринт Гласов" сделаны симметричными, с кардинально переработанной центральной точкой захвата. Обе локации получили обновления мини-карты.