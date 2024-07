Игровая студия Piranha Bytes, создавшая Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование

Игровая компания Piranha Bytes, известная своими сериями Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование из-за финансовых трудностей. Сотрудники поделились с журналом CD Action фотографиями своего последнего дня в офисе.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository