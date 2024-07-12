Игровая студия Piranha Bytes, создавшая Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование

Игровая студия Piranha Bytes (Gothic, Risen и Elex) была распущена

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Игровая компания Piranha Bytes, известная своими сериями Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование из-за финансовых трудностей. Сотрудники поделились с журналом CD Action фотографиями своего последнего дня в офисе.

Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository

Один из работников сообщил, что студия закрылась в конце июня. Возникали надежды на приобретение компании инвесторами, включая Embracer, которые предлагали финансирование в размере 3 миллионов евро, однако сделка так и не состоялась.

По информации CD Action, до закрытия Piranha Bytes планировала начать разработку новой игры в жанре темного фэнтези на движке Unreal Engine 5. Работы над графикой начались осенью, но проект так и не был завершён.

На данный момент официального подтверждения о закрытии от Piranha Bytes и Embracer не поступало.