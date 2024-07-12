Игровая студия Piranha Bytes, создавшая Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование

Игровая компания Piranha Bytes, известная своими сериями Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование из-за финансовых трудностей. Сотрудники поделились с журналом CD Action фотографиями своего последнего дня в офисе.
Один из работников сообщил, что студия закрылась в конце июня. Возникали надежды на приобретение компании инвесторами, включая Embracer, которые предлагали финансирование в размере 3 миллионов евро, однако сделка так и не состоялась.
По информации CD Action, до закрытия Piranha Bytes планировала начать разработку новой игры в жанре темного фэнтези на движке Unreal Engine 5. Работы над графикой начались осенью, но проект так и не был завершён.
На данный момент официального подтверждения о закрытии от Piranha Bytes и Embracer не поступало.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.