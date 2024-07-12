Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинолог рассказал, как избежать конфликтов между собаками в доме
Советы от трэвел-блогера Мирошиной по сбору идеальной косметички для отпуска
arXiv: мощные грозы заряжают высокоэнергетические частицы мюоны в атмосфере
Существуют урожайные сорта томатов, не требующие особого ухода
Вкуснейшие корейские корн-доги: простой рецепт сосисок в кукурузном тесте
Финики успокаивающе воздействует на нервную систему и снижают тревогу
Как водопроводная вода влияет на вашу кожу: что нужно знать
Головные боли могут быть вызваны перенапряжением глазных мышц
Кинологи ответили, почему собака пытается убежать
Игровая студия Piranha Bytes, создавшая Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование

Игровая студия Piranha Bytes (Gothic, Risen и Elex) была распущена

0:57
Видеоигры

Игровая компания Piranha Bytes, известная своими сериями Gothic, Risen и Elex, прекратила своё существование из-за финансовых трудностей. Сотрудники поделились с журналом CD Action фотографиями своего последнего дня в офисе.

Игровая студия Piranha Bytes (Gothic, Risen и Elex) была распущена
Фото: deviantart.com by Danijel on DeviantArt is licensed under Commons, the free media repository

Один из работников сообщил, что студия закрылась в конце июня. Возникали надежды на приобретение компании инвесторами, включая Embracer, которые предлагали финансирование в размере 3 миллионов евро, однако сделка так и не состоялась.

По информации CD Action, до закрытия Piranha Bytes планировала начать разработку новой игры в жанре темного фэнтези на движке Unreal Engine 5. Работы над графикой начались осенью, но проект так и не был завершён.

На данный момент официального подтверждения о закрытии от Piranha Bytes и Embracer не поступало.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как правильно подкармливать огурцы: простой рецепт
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Операция "F-16 у Киева" у Запада провалится, не начавшись Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Вышел трейлер комедии "Любовь зла" с участием Никиты Кологривого
Серебро подорожало на 25% в 2024 году: что дальше?
Сергей Лазарев со смехом отреагировал на советы по воспитанию детей
Как легко победить комаров на даче
Дикие кабаны в Подмосковье заразились цирковирусом
Риелтор Правоторина признала замок Галкина* в Грязи неликвидной недвижимостью
Вой для собак — это процесс коммуникации
Пластический хирург Ермаков о том, почему маленькая грудь имеет больше преимуществ
Пылевые клещи в тканевой обивке или меховых чехлах авто вызывают тяжёлые заболевания
Киев хочет разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников