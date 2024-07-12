Youtube в России — всё!: РФ готовится к блокировке популярного видеохостинга уже этой осенью

Россия готовится к блокировке YouTube уже этой осенью

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Согласно информации российского издания "Газета.ру", ссылаясь на анонимные источники, близкие к администрации президента Путина, российское правительство планирует начать блокировку доступа к популярному видеохостингу YouTube уже этой осенью.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

"В течение июля и августа будет наблюдаться определенная деградация, то есть в некоторых регионах условия работы YouTube ухудшатся. В каких-то регионах он будет замедляться, в других — зависать, а где-то приложение будет вообще переставать работать. А в сентябре начнется блокировка".

Эта новость удивительным образом совпадает с ранее опубликованной информацией о том, что с сегодняшнего дня "из-за устаревшего оборудования Google в РФ" сервис YouTube начнет работать значительно хуже, чем раньше.

При этом пресс-секретарь президента сообщил, что "в данный момент планов по полной блокировке YouTube в России нет".