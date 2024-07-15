AMD Ryzen 9000 в деле: блогеры делятся первыми впечатлениями и тестами

До выхода процессоров линейки Ryzen 9000 осталось около трёх недель. AMD уже начала рассылку ревью-сэмплов новых чипов популярным блогерам и специализированным хардверным сайтам. Некоторые из них уже начали делиться фотографиями новых CPU, полученных на обзор.
Первым такое изображение опубликовал автор YouTube-канала Bitwit, продемонстрировав флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X.
Вскоре инсайдер под ником 9550pro выложил фотографию трёх процессоров из новой линейки, присланных в редакцию одного неназванного СМИ.
Это означает, что блогеры и журналисты уже получили доступ к новым чипам и активно тестируют их в бенчмарках, играх и рабочих приложениях.
Таким образом, в ближайшие дни можно ожидать ещё больше утечек с результатами тестирования новых CPU, что даст нам лучшее представление о производительности и возможностях линейки Ryzen 9000.
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