AMD Ryzen 9000 в деле: блогеры делятся первыми впечатлениями и тестами

Обзорщики получили новые процессоры Ryzen 9000: первые впечатления

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

До выхода процессоров линейки Ryzen 9000 осталось около трёх недель. AMD уже начала рассылку ревью-сэмплов новых чипов популярным блогерам и специализированным хардверным сайтам. Некоторые из них уже начали делиться фотографиями новых CPU, полученных на обзор.

Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, CC BY 4.0

Первым такое изображение опубликовал автор YouTube-канала Bitwit, продемонстрировав флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X.

Вскоре инсайдер под ником 9550pro выложил фотографию трёх процессоров из новой линейки, присланных в редакцию одного неназванного СМИ.

Это означает, что блогеры и журналисты уже получили доступ к новым чипам и активно тестируют их в бенчмарках, играх и рабочих приложениях.

Таким образом, в ближайшие дни можно ожидать ещё больше утечек с результатами тестирования новых CPU, что даст нам лучшее представление о производительности и возможностях линейки Ryzen 9000.