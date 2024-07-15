Разочарование для фанатов: Intel снова откладывает релиз процессоров

Почему Intel отложила выпуск Arrow Lake-S до конца 2024 года

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Intel отложит выпуск десктопных процессоров Arrow Lake-S "Core Ultra 200" до декабря 2024 года. Это на пять месяцев позже, чем AMD планирует выпустить свои процессоры Ryzen 9000 "Zen 5", которые ожидаются уже в июле.

Фото: wikipediа by Oligopolism, PDM

Изначально предполагалось, что новые процессоры от Intel выйдут в октябре, но последние слухи указывают на перенос релиза. Этот шаг может оказаться выгодным для AMD, позволяя компании увеличить свою долю на рынке.

В сентябре Intel проведет мероприятие "ON", на котором, вероятно, анонсирует процессоры Arrow Lake-S.

Однако, если они действительно выйдут только в декабре, это может стать серьезным ударом для компании, особенно на фоне проблем с нестабильностью текущих процессоров 13-го и 14-го поколений.