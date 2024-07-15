Как ARM улучшает графику и экономит батарею одновременно

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ARM представила новую технологию улучшения графики в мобильных играх

1:07
Видеоигры

ARM представила свою новую технологию для улучшения графики в мобильных играх — ARM Accuracy Super Resolution (ASR).

ARM представила новую технологию улучшения графики в мобильных играх
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта система улучшает визуальное качество игр, одновременно снижая энергопотребление смартфона. ARM предоставляет ASR разработчикам под открытой лицензией MIT.

Новинка использует временное масштабирование, аналогичное AMD FSR 2, для повышения частоты кадров и улучшения графики в играх.

В отличие от пространственного масштабирования, временное масштабирование использует несколько кадров для создания более четкого изображения.

Технология особенно полезна для менее мощных графических устройств, которые не могут обеспечить плавный геймплей на высоких настройках.

ARM протестировала ASR на устройстве с графическим процессором Immortalis-G720 и дисплеем 2800x1260. Результаты показали, что ASR увеличивает частоту кадров на 53% по сравнению с рендерингом в родном разрешении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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