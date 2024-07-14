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Секреты гигантской Сферы: как NVIDIA создает магию

Впечатляющие технологии Сферы в Лас-Вегасе: NVIDIA делится деталями

1:18
Видеоигры

NVIDIA поделилась захватывающей информацией о гигантской цифровой Сфере в Лас-Вегасе. Оказалось, что впечатляющие изображения Сферы создаются с помощью 150 графических ускорителей NVIDIA RTX A6000. За создание анимации отвечает студия Sphere Studios.

Впечатляющие технологии Сферы в Лас-Вегасе: NVIDIA делится деталями
Фото: wikipediа by Harold Litwiler, CC BY-SA 2.0

Анимация имеет разрешение 16K и требует "трех слоев 16K с 60 fps" для достижения высокого качества изображения. Каждый графический ускоритель RTX A6000 оснащен 10 752 вычислительными ядрами и 48 ГБ видеопамяти.

В сумме это составляет 1 612 800 ядер и 7200 ГБ памяти GDDR6, используемых для потоковой передачи изображений с помощью NVIDIA BlueField DPU, интерфейса ConnectX-6 DX NIC и программного обеспечения NVIDIA Rivermax. Эта система обеспечивает полную синхронность видео на всех дисплеях Сферы.

Напомним, проект Сферы обошелся в $2.3 млрд и, по данным PCGamer, потребляет 28 Мегаватт энергии.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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