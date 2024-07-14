Узнайте, как запустить Xbox-игры без дорогой консоли

Microsoft подтверждает: Xbox теперь доступен без консоли

1:09 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В июле Microsoft выпустила рекламу, заявив, что для игры на Xbox теперь не требуется сама консоль. Автор YouTube-канала ETA PRIME решил проверить это утверждение с помощью Amazon Fire TV Stick 4K Max. Согласно официальной позиции Microsoft, для игры достаточно иметь подписку Game Pass, контроллер, высокоскоростное интернет-соединение и экран.

Фото: wikipediа by DyoKingGraham, CC BY-SA 4.0

После подключения медиаплеера к телевизору и запуска приложения Xbox, пользователю становится доступен каталог игр через интерфейс, схожий с интерфейсом консоли.

ETA PRIME протестировал сервис Xbox Cloud Gaming, который пока находится в бета-версии и недоступен в некоторых странах.

Он отметил, что иногда приходится ждать подключения к серверам, а в игре Forza Horizon 5 наблюдались задержки при входе в меню. Однако, игры в целом работали стабильно, несмотря на небольшие задержки ввода.

Таким образом, Microsoft не преувеличивала, заявляя, что Xbox-игры доступны даже без специальных игровых устройств.