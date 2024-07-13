Microsoft меняет стратегию: уход от продаж Xbox в пользу Game Pass и облачных сервисов

Microsoft рассматривает прекращение продаж Xbox в некоторых регионах

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Microsoft рассматривает возможность прекращения продаж консолей Xbox в некоторых регионах, сосредоточив свои усилия на Game Pass и облачных сервисах. В компании приняли решение отказаться от дальнейшего продвижения консолей после повышения цен на подписку, что вызвало широкий резонанс среди геймеров.

Согласно заявлениям Microsoft, для доступа к игровым услугам больше не требуется консоль Xbox, так как многие новинки Xbox One также выходят на ПК. В компании активно рекламируют Game Pass, предлагая привлекательные акции для новых подписчиков, включая подарки Discord Nitro.

Эти изменения в Microsoft Xbox связаны с подготовкой к новому финансовому году, что подразумевает ряд стратегических изменений. Недавние отчеты и слухи также указывают на возможное перераспределение ресурсов компании в пользу других проектов.

Снижение продаж Xbox Series X|S в Европе, Ближнем Востоке и Африке не является новостью. Многие геймеры предпочитают PlayStation 5, Nintendo Switch или ПК. Если Microsoft продолжит эту стратегию, мы можем столкнуться с увеличением цен на консоли, так как спрос на них может возрасти из-за дефицита. Уточняется, что изменения касаются только определенных рынков в регионе, однако конкретные детали остаются неясными.

Будет интересно увидеть, как эти изменения повлияют на спрос и ценовую политику, особенно на фоне анонса новой консоли Xbox Series X без дисков.