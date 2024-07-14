Критики разгромили Apple Arcade за новые игры: что произошло

Почему пользователи недовольны последними играми в Apple Arcade

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Apple Arcade, сервис подписки на игры, столкнулся с критикой в интернете за свою последнюю раздачу. Критики утверждают, что новая подборка игр отражает "консервативный подход" вместо того, чтобы "расширять границы". В числе новых игр для пользователей — Vampire Survivors+, улучшенная версия бывшей инди-сенсации Vampire Survivors, и Temple Run: Legends, обновленный вариант классического раннера 2011 года.

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Хотя Vampire Survivors+ предлагает более полный игровой опыт без рекламы и дополнительных покупок, по мнению Ars Technica, критики недовольны тем, что игра появилась в Apple Arcade после того, как пик её популярности уже прошёл. Кроме того, Temple Run: Legends, несмотря на добавление уровня-ориентированного игрового процесса наряду с традиционным бесконечным режимом, вызывает "вопросы о стратегии Apple Arcade".

Критики считают, что сервис полагается на "устоявшиеся игровые формулы" и не способствует инновациям.

Первоначально Apple Arcade хвалили за разнообразные инди- и казуальные игры, но теперь он переключился на более "безопасные" варианты, такие как популярные IP и успешные игры с других платформ, что вызывает недовольство у многих. Эта стратегия направлена на поддержание вовлеченности пользователей, но рискует упустить потенциальные хиты, которые "определяли сервис раньше".



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