Следующая часть Cyberpunk не повторит ошибок оригинала

Как критика помогла улучшить Cyberpunk 2077

1:39 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Павел Саско, ключевой дизайнер квестов Cyberpunk 2077, отметил, что критика, сопровождавшая релиз игры, послужила стимулом для изменения процесса разработки, благодаря чему расширение Phantom Liberty стало успешным.

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Во время беседы с Санти Легисой из The Gamer на Gamescom в Латинской Америке, Саско подчеркнул, что начальные проблемы игры привели к пересмотру производственных подходов, что положительно сказалось на Phantom Liberty.

"Phantom Liberty изначально показала лучшие результаты благодаря полной переработке процесса разработки, что было бы невозможно без первоначальной критики. Этот опыт изменил нас как разработчиков".

Cyberpunk 2077 получила хорошие отзывы на ПК, но версия для консолей столкнулась с проблемами, что привело к временному удалению игры из PlayStation Store.

Спустя несколько лет и после ряда обновлений, в 2023 году было выпущено расширение Phantom Liberty, которое получило одобрение фанатов и критиков, показав стабильные результаты с момента запуска. Несмотря на некоторые проблемы с обновлением версии 2.0, расширение стало значимым достижением для CD Projekt Red.

Саско теперь занимает пост заместителя директора следующей игры в серии Cyberpunk, и студия стремится извлечь уроки из прошлого опыта, чтобы избежать повторения ситуации с первоначальным релизом Cyberpunk 2077.