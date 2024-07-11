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Новая версия Lighting Engine для Dark Souls 2 получила поддержка NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 2.2.1

Моддер Ganaboy обновил Lighting Engine для Dark Souls 2

0:38
Видеоигры

Моддер Ganaboy выпустил новую версию мода Lighting Engine для Dark Souls 2, в которой добавлены апскейлеры изображения NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 2.2.1. Теперь игроки могут наслаждаться улучшенным сглаживанием! Мод доступен для скачивания на NexusMods.

Моддер Ganaboy обновил Lighting Engine для Dark Souls 2
Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Пока на YouTube нет демонстраций работы новой версии мода, но мы поделимся ими, как только они появятся.

Dark Souls 2 доступна на ПК и консолях по всему миру, однако мод можно использовать только на персональных компьютерах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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