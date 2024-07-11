Новая версия Lighting Engine для Dark Souls 2 получила поддержка NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 2.2.1

Моддер Ganaboy выпустил новую версию мода Lighting Engine для Dark Souls 2, в которой добавлены апскейлеры изображения NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 2.2.1. Теперь игроки могут наслаждаться улучшенным сглаживанием! Мод доступен для скачивания на NexusMods.
Пока на YouTube нет демонстраций работы новой версии мода, но мы поделимся ими, как только они появятся.
Dark Souls 2 доступна на ПК и консолях по всему миру, однако мод можно использовать только на персональных компьютерах.
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