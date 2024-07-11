Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, как выбрать сухой корм для щенка
Александра Трусова рассказала, когда состоится её свадьба
Полезные продукты для ногтей: топ-6 лучших вариантов
Эксперт посоветовал в жару проверять системы охлаждения для защиты от перегрева
Биолог Темников: москитная сетка — лучшее средство от комаров
Можно ли похудеть на арбузах? Ответила эксперт
Эти ошибки в подкормке баклажанов допускать нельзя
Узнайте, как легко избавиться от пустоцвета на огурцах
Icarus: до 60% околоземных объектов может оказаться темными кометами
Легчайший миллион монет в Hamster Kombat: игроки разгадали ежедневный код

В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода

0:55
Видеоигры

В игре Hamster Kombat ежедневно можно ввести специальный код, за который игрок получает 1 миллион внутриигровых монет.

В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Фото: Hamster Kombat by Олег Логинов, PDM

Код обновляется каждый день, и на 11-12 июля он звучит как "NODES". Ввод кода осуществляется с использованием азбуки Морзе: точка (короткое нажатие или тап) и тире (удерживание пальца). Для ввода текущего кода нужно использовать следующие комбинации: N (- •), O (- - -), D (- • •), E (•), S (• • •).

При правильном вводе игрок получает вознаграждение.

Разработчики также сообщили, что в ближайшее время токены TON-HMSTR станут доступны на ведущих криптовалютных биржах, таких как Bybit, OKX, BingX, Binance, Gate. io и KuCoin, однако пока листинг на этих биржах не гарантирован.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми
Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Опасные упражнения для здоровья: советы врача
В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего
Шокирующий тру-крайм фильм, который многие пропустили
Россия увеличила объём производства продуктов питания
Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи
Стало известно, как перевоспитать кошку
Алёна Водонаева поделилась кадрами с девичника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников