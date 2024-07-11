Легчайший миллион монет в Hamster Kombat: игроки разгадали ежедневный код

В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода

0:55 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В игре Hamster Kombat ежедневно можно ввести специальный код, за который игрок получает 1 миллион внутриигровых монет.

Фото: Hamster Kombat by Олег Логинов, PDM

Код обновляется каждый день, и на 11-12 июля он звучит как "NODES". Ввод кода осуществляется с использованием азбуки Морзе: точка (короткое нажатие или тап) и тире (удерживание пальца). Для ввода текущего кода нужно использовать следующие комбинации: N (- •), O (- - -), D (- • •), E (•), S (• • •).

При правильном вводе игрок получает вознаграждение.

Разработчики также сообщили, что в ближайшее время токены TON-HMSTR станут доступны на ведущих криптовалютных биржах, таких как Bybit, OKX, BingX, Binance, Gate. io и KuCoin, однако пока листинг на этих биржах не гарантирован.