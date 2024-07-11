Студия Larian могла использовать Fallout, но выбор пал на D&D: неожиданная правда о создании Baldur's Gate 3

Студия Larian выбрала D&D вместо Fallout или Ultima для создания Baldur's Gate 3

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Студия Larian рассматривала возможность создания RPG по франшизам Fallout или Ultima, прежде чем остановиться на Baldur's Gate 3.

Фото: Openverse by Official GDC, CC BY 2.0

Глава студии Свен Винке рассказал на конференции Develop: Star Awards, что команда искала популярную IP, чтобы реализовать свои амбиции и выйти на новый уровень в игровой индустрии. Однако получить права на франшизы Bethesda и Ultima не удалось. В результате был выбран богатый сеттинг D&D, который стал отличной возможностью для студии показать свои способности. По словам Винке, это было правильное решение.

На премии Develop: Star Awards 2024 Baldur's Gate 3 выиграла в номинациях "Лучшая игра" и "Лучший сюжет", а студия Larian получила премию "Лучшая студия".