NBA 2K25 даёт о себе знать: в сети обнаружен постер новой части симулятора

Появились первые признаки скорого анонса NBA 2K25. Неизвестный источник опубликовал фотографию с мероприятия, на которой можно увидеть предполагаемый постер новой игры серии. Официального подтверждения пока нет, но эта информация уже вызвала интерес у поклонников баскетбольных симуляторов.
Инсайдер Ronnie2K, известный своими связями с 2K Games, сообщил о начале съемок рекламного ролика для NBA 2K25. По его словам, съемки проходят в Лас-Вегасе и займут два дня. Эта информация косвенно подтверждает подлинность утекшего постера и указывает на активную подготовку к анонсу игры.
С учетом времени, необходимого на постпродакшн рекламного ролика, можно предположить, что официальный анонс NBA 2K25 состоится в ближайшее время. После этого, скорее всего, начнется полномасштабная рекламная кампания, направленная на привлечение как давних поклонников серии, так и новых игроков.
NBA 2K25 станет следующим продолжением популярной франшизы, сменив на игровом поле NBA 2K24, выпущенную в сентябре 2023 года. Однако детали о нововведениях в игровом процессе, графических улучшениях и новых режимах пока не раскрываются.
Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.