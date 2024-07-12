NBA 2K25 даёт о себе знать: в сети обнаружен постер новой части симулятора

В сети обнаружен постер новой части симулятора от NBA 2K25

1:28 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Появились первые признаки скорого анонса NBA 2K25. Неизвестный источник опубликовал фотографию с мероприятия, на которой можно увидеть предполагаемый постер новой игры серии. Официального подтверждения пока нет, но эта информация уже вызвала интерес у поклонников баскетбольных симуляторов.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Инсайдер Ronnie2K, известный своими связями с 2K Games, сообщил о начале съемок рекламного ролика для NBA 2K25. По его словам, съемки проходят в Лас-Вегасе и займут два дня. Эта информация косвенно подтверждает подлинность утекшего постера и указывает на активную подготовку к анонсу игры.

С учетом времени, необходимого на постпродакшн рекламного ролика, можно предположить, что официальный анонс NBA 2K25 состоится в ближайшее время. После этого, скорее всего, начнется полномасштабная рекламная кампания, направленная на привлечение как давних поклонников серии, так и новых игроков.

NBA 2K25 станет следующим продолжением популярной франшизы, сменив на игровом поле NBA 2K24, выпущенную в сентябре 2023 года. Однако детали о нововведениях в игровом процессе, графических улучшениях и новых режимах пока не раскрываются.