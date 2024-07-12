Скандал в мире гейминга: Riot Games закрывает проект, вдохновлённый Smash Bros

В следующем году Riot Games планирует расширить вселенную League of Legends, выпустив файтинг под названием 2XKO. Однако, по слухам, это не единственный файтинг, над которым работала компания.
Журналист Михаил Климентов сообщил, что Riot Games ранее разрабатывала платформенный файтинг под кодовым названием Pool Party, вдохновленный Super Smash Bros. Разработка была прекращена в начале этого года. Компания собиралась ориентировать игру на киберспорт, взяв за основу Super Smash Bros. Melee. До отмены проекта в мае над ним работала команда из 70-80 человек.
По словам Климентова, Pool Party задумывалась как хардкорный платформенный файтинг, но руководство Riot Games обеспокоилось провалом игры MultiVersus, также вдохновленной Smash. В процессе разработки были сделаны попытки добавить более казуальные элементы, что вызвало недовольство многих разработчиков, включая введение элементов партийных игр.
Старший директор по связям с общественностью Riot Games Джо Хиксон прокомментировал отчет следующим образом: "У нас всегда есть несколько проектов на разных стадиях разработки, и смена проектов происходит несколько раз в год".
В отчете Климентова также утверждается, что около половины команды разработчиков Pool Party получили предложения о переводе на другие проекты внутри Riot Games, тогда как остальные искали работу через внутреннюю доску вакансий компании.
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