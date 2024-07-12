Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как улучшить сон: проверенные рекомендации и советы
Летний макияж: секреты безупречного образа в жаркие дни
Как и когда раскислять почву: советы для огородников
Развод Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: скрытые причины и мнения друзей
Как приучить собаку гулять без поводка рядом
Поведение водителей и аксессуары авто, привлекающие внимание ГАИ
Леру Кудрявцеву впечатлили детские сады в Китае
Туристы отсудили у дорожников более 260 тыс. рублей из-за ДТП
Домохозяйки рассказали, как приготовить вкусную капусту
Скандал в мире гейминга: Riot Games закрывает проект, вдохновлённый Smash Bros

Riot Games отменила разработку файтинга в стиле Super Smash Bros

1:35
Видеоигры

В следующем году Riot Games планирует расширить вселенную League of Legends, выпустив файтинг под названием 2XKO. Однако, по слухам, это не единственный файтинг, над которым работала компания.

Riot Games отменила разработку файтинга в стиле Super Smash Bros
Фото: openverse.org by goodrob13, CC BY 2.0

Журналист Михаил Климентов сообщил, что Riot Games ранее разрабатывала платформенный файтинг под кодовым названием Pool Party, вдохновленный Super Smash Bros. Разработка была прекращена в начале этого года. Компания собиралась ориентировать игру на киберспорт, взяв за основу Super Smash Bros. Melee. До отмены проекта в мае над ним работала команда из 70-80 человек.

По словам Климентова, Pool Party задумывалась как хардкорный платформенный файтинг, но руководство Riot Games обеспокоилось провалом игры MultiVersus, также вдохновленной Smash. В процессе разработки были сделаны попытки добавить более казуальные элементы, что вызвало недовольство многих разработчиков, включая введение элементов партийных игр.

Старший директор по связям с общественностью Riot Games Джо Хиксон прокомментировал отчет следующим образом: "У нас всегда есть несколько проектов на разных стадиях разработки, и смена проектов происходит несколько раз в год".

В отчете Климентова также утверждается, что около половины команды разработчиков Pool Party получили предложения о переводе на другие проекты внутри Riot Games, тогда как остальные искали работу через внутреннюю доску вакансий компании.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Последние материалы
12 июля православные отмечают День святых апостолов Петра и Павла
Как приучить собаку гулять без поводка рядом
Поведение водителей и аксессуары авто, привлекающие внимание ГАИ
Леру Кудрявцеву впечатлили детские сады в Китае
Туристы отсудили у дорожников более 260 тыс. рублей из-за ДТП
Reuters: Зеленский, главы НАТО и США закрывали рот и глаза после оговорок Байдена
Домохозяйки рассказали, как приготовить вкусную капусту
Riot Games отменила разработку файтинга в стиле Super Smash Bros
Основатель проекта «Диван Фитнес»: Спортзал только укрепляет супружеские отношения
Ubisoft извинилась за плагиат символики японской группы в Assassin's Creed Shadows
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников