Скандал в мире гейминга: Riot Games закрывает проект, вдохновлённый Smash Bros

Riot Games отменила разработку файтинга в стиле Super Smash Bros

1:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В следующем году Riot Games планирует расширить вселенную League of Legends, выпустив файтинг под названием 2XKO. Однако, по слухам, это не единственный файтинг, над которым работала компания.

Фото: openverse.org by goodrob13, CC BY 2.0

Журналист Михаил Климентов сообщил, что Riot Games ранее разрабатывала платформенный файтинг под кодовым названием Pool Party, вдохновленный Super Smash Bros. Разработка была прекращена в начале этого года. Компания собиралась ориентировать игру на киберспорт, взяв за основу Super Smash Bros. Melee. До отмены проекта в мае над ним работала команда из 70-80 человек.

По словам Климентова, Pool Party задумывалась как хардкорный платформенный файтинг, но руководство Riot Games обеспокоилось провалом игры MultiVersus, также вдохновленной Smash. В процессе разработки были сделаны попытки добавить более казуальные элементы, что вызвало недовольство многих разработчиков, включая введение элементов партийных игр.

Старший директор по связям с общественностью Riot Games Джо Хиксон прокомментировал отчет следующим образом: "У нас всегда есть несколько проектов на разных стадиях разработки, и смена проектов происходит несколько раз в год".

В отчете Климентова также утверждается, что около половины команды разработчиков Pool Party получили предложения о переводе на другие проекты внутри Riot Games, тогда как остальные искали работу через внутреннюю доску вакансий компании.