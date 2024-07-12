Свершилось: спустя 41 год Microsoft добавил проверку орфографии в "Блокнот"

Microsoft добавляет проверку орфографии и автокоррекцию в "Блокнот" Windows

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В марте Microsoft протестировала обновлённое приложение Notepad с интегрированной проверкой орфографии. Теперь эта улучшенная версия текстового редактора Notepad тихо обновляется для пользователей Windows 11.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Блокнот Windows впервые появился в 1983 году и долгое время оставался почти неизменным, но в последнее время были внесены значительные улучшения.

Некоторые из самых заметных изменений в Блокноте произошли при переходе на Windows 10 и 11. В июле 2018 года Windows 10 представила несколько долгожданных обновлений для текстового редактора "Блокнот", включая функции поиска и замены, масштабирования текста и нумерации строк с включенным переносом слов, а также повышение производительности при работе с большими файлами.

Windows 11, выпущенная в конце 2021 года, также внесла значительные улучшения в Блокнот. Среди новых функций были темный режим, автоматическое сохранение/восстановление сеанса и новый интерфейс с вкладками для работы с несколькими файлами. Теперь добавлена встроенная проверка орфографии.

Эта функция появилась без лишнего шума, но становится очевидной, когда вы пишете слово с ошибкой или используете неизвестные термины. Пользователи последней версии Notepad в Windows 11 заметят характерные красные волнистые линии под словами с ошибками.

Проверка орфографии включена по умолчанию, если вы получили автоматические обновления. В меню исправления орфографии и на экране параметров можно увидеть слова с ошибками и настроить функции проверки орфографии и автокоррекции. Можно даже отключить проверку орфографии для файлов с общими расширениями ресурсов.

Улучшение основных приложений Windows, таких как текстовый редактор Notepad, высоко оценено опытными пользователями, хотя некоторые опасаются чрезмерного расширения функций. Эти опасения усилились после того, как WordPad был удален из Windows 11, начиная с сборки 26020 в Canary Channel Insider Preview.