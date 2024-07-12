Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления куриной грудки без масла
Оксана Самойлова рассказала, что её дочь устроилась на работу
Космонавты отработали в гидролаборатории установку рентгеновского детектора на МКС
Кадры со столпотворением на границе России и Абхазии разлетелись в соцсетях
Сколько стоит олимпийский билет на посещение спортивного мероприятия в Париже?
Как ГАИ определяет пьяных водителей: методы и практики
Саммит НАТО показал всё большую вовлечённость альянса в конфликт на Украине
Почему собаки виляют хвостом при встрече с хозяином
ФСИН подвели служебные итоги ЧП с захватом заложников в Ростове
Свершилось: спустя 41 год Microsoft добавил проверку орфографии в "Блокнот"

Microsoft добавляет проверку орфографии и автокоррекцию в "Блокнот" Windows

2:21
Видеоигры

В марте Microsoft протестировала обновлённое приложение Notepad с интегрированной проверкой орфографии. Теперь эта улучшенная версия текстового редактора Notepad тихо обновляется для пользователей Windows 11.

Microsoft добавляет проверку орфографии и автокоррекцию в "Блокнот" Windows
Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

Блокнот Windows впервые появился в 1983 году и долгое время оставался почти неизменным, но в последнее время были внесены значительные улучшения.

Некоторые из самых заметных изменений в Блокноте произошли при переходе на Windows 10 и 11. В июле 2018 года Windows 10 представила несколько долгожданных обновлений для текстового редактора "Блокнот", включая функции поиска и замены, масштабирования текста и нумерации строк с включенным переносом слов, а также повышение производительности при работе с большими файлами.

Windows 11, выпущенная в конце 2021 года, также внесла значительные улучшения в Блокнот. Среди новых функций были темный режим, автоматическое сохранение/восстановление сеанса и новый интерфейс с вкладками для работы с несколькими файлами. Теперь добавлена встроенная проверка орфографии.

Эта функция появилась без лишнего шума, но становится очевидной, когда вы пишете слово с ошибкой или используете неизвестные термины. Пользователи последней версии Notepad в Windows 11 заметят характерные красные волнистые линии под словами с ошибками.

Проверка орфографии включена по умолчанию, если вы получили автоматические обновления. В меню исправления орфографии и на экране параметров можно увидеть слова с ошибками и настроить функции проверки орфографии и автокоррекции. Можно даже отключить проверку орфографии для файлов с общими расширениями ресурсов.

Улучшение основных приложений Windows, таких как текстовый редактор Notepad, высоко оценено опытными пользователями, хотя некоторые опасаются чрезмерного расширения функций. Эти опасения усилились после того, как WordPad был удален из Windows 11, начиная с сборки 26020 в Canary Channel Insider Preview.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Последние материалы
Госдума предложила ввести уголовное наказание за скручивание автопробега
Стало известно, как побороть сон за рулем
Politico: дипломаты стран Запада не верят в улучшение положения Украины в 2024 году
Садальскому не понравилось новое название театра Виктюка
Российские спортсмены получили компенсации за недопуск к Олимпиаде в Париже
Как спасти несладкую дыню: советы опытных хозяек
Получение root-прав лишает гаджет гарантии, предупредил программист Ситнов
Выбираем направление для отдыха в Индии: Раджастан, Гоа, Дели или Керала?
Татьяна Брухунова поделилась кадрами из путешествия
Врач Вязова: важные утренние привычки для вашего здоровья и продуктивности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников