Учёные научились выявлять психопатов и потенциальных преступников с помощью видеоигр

IJFM: склонные к насилию люди активнее выплескивают агрессию в видеоиграх

1:25 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Международная группа ученых из Франции и Ирана выявила связь между агрессивным поведением в видеоиграх и склонностью человека к насилию и преступлениям в реальной жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Forensic Medicine (IJFM).

Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Команда ученых провела эксперимент с участием 111 заключенных, осужденных за тяжкие преступления. Исследователи составили детальные досье участников, включающие их биографические данные и информацию о психическом здоровье.

В рамках эксперимента испытуемым предлагалось пройти различные сценарии в видеоигре, где их персонажи должны были выбрать: сразу применить оружие или оценить ситуацию и, если возможно, воздержаться от стрельбы.

Результаты тестов показали, что лица с выраженными психопатическими чертами и осужденные за тяжкие насильственные преступления проявляют более высокую агрессию в видеоиграх по сравнению с другими заключенными.

Это подтверждает предыдущие исследования, указывающие на склонность людей с психопатическими чертами к импульсивному и агрессивному поведению.

Также было установлено, что заключенные, осужденные за убийства, чаще выбирают насильственные варианты в видеоиграх по сравнению с теми, кто находится в тюрьме за другие преступления.