Учёные научились выявлять психопатов и потенциальных преступников с помощью видеоигр

Международная группа ученых из Франции и Ирана выявила связь между агрессивным поведением в видеоиграх и склонностью человека к насилию и преступлениям в реальной жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Forensic Medicine (IJFM).
Команда ученых провела эксперимент с участием 111 заключенных, осужденных за тяжкие преступления. Исследователи составили детальные досье участников, включающие их биографические данные и информацию о психическом здоровье.
В рамках эксперимента испытуемым предлагалось пройти различные сценарии в видеоигре, где их персонажи должны были выбрать: сразу применить оружие или оценить ситуацию и, если возможно, воздержаться от стрельбы.
Результаты тестов показали, что лица с выраженными психопатическими чертами и осужденные за тяжкие насильственные преступления проявляют более высокую агрессию в видеоиграх по сравнению с другими заключенными.
Это подтверждает предыдущие исследования, указывающие на склонность людей с психопатическими чертами к импульсивному и агрессивному поведению.
Также было установлено, что заключенные, осужденные за убийства, чаще выбирают насильственные варианты в видеоиграх по сравнению с теми, кто находится в тюрьме за другие преступления.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.