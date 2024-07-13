Более чем половине геймеров игры помогают справиться со стрессом

Треть российских геймеров переводят дружбу из игр в оффлайн

2:43 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Треть российских геймеров предпочитают играть с друзьями, а 60% из них завели дружеские отношения с людьми, с которыми познакомились в онлайн-играх. Об этом свидетельствуют данные исследования Astrum Entertainment, представленные "Газете.Ru".

Фото: Flickr by Lyncconf Games, CC BY 2.0

Кроме того, треть респондентов перенесли дружбу в оффлайн, а 16% опрошенных склонны определять своих игровых партнеров как знакомых.

Интерес к играм редко становится причиной разрыва дружеских или романтических отношений: 90% игроков никогда не сталкивались с такой проблемой. Более половины респондентов отметили, что их близкие нейтрально относятся к их увлечению видеоиграми, а 14% воспринимают его положительно. Лишь 3% геймеров сталкиваются с негативной реакцией со стороны близких.

Пользователи отмечают, что видят в играх не только развлечение. Более половины признались, что игры помогают им отвлечься и справиться со стрессом, около 15% считают, что игры делают их жизнь более разнообразной и эмоциональной, а 9% видят в них повод для общения с друзьями.

Более 50% геймеров имеют постоянного романтического партнера, из них 37% состоят в браке. При этом 2 из 3 мужчин-игроков находятся в отношениях с женщинами, которые не интересуются играми. Около 18% мужчин-игроков признались, что иногда у них возникают конфликты с партнером из-за видеоигр, однако у большинства (78%) этой проблемы не было.

Примерно треть мужчин-геймеров сталкиваются с выбором: провести свободное время за игрой или с партнером. Однако более 60% находят здоровый баланс между хобби и отношениями, а 27% уделяют партнеру больше времени, чем играм. Около 70% женщин считают увлечение мужчин видеоиграми нормальным явлением, а 80% опрошенных женщин даже любят играть вместе со своими партнерами.

Женщины-геймеры чаще считают, что увлечение видеоиграми укрепляет их романтические отношения: 81% против 47% у мужчин. Более половины опрошенных обоих полов считают, что игровое хобби одного из партнеров не влияет на отношения.

Исследование показывает, что увлечение компьютерными играми не мешает построению дружеских или романтических отношений. Более того, игровой процесс помогает геймерам сближаться со своими партнерами и расширять круг знакомств, подчеркивают аналитики.