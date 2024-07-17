Виртуальная реальность в метро: эксклюзивный VR-шутер Metro Awakening готовится к релизу

Vertigo Games, известная по дилогии VR-экшенов Arizona Sunshine, разрабатывает новый шутер Metro Awakening, эксклюзивно для шлемов виртуальной реальности. Действие игры разворачивается до событий первой игры Metro 2033, и для неё была написана самостоятельная история.В разработке сюжета участвовал Дмитрий Глуховский, создатель книжной серии "Метро 2033", который создал душевную и личную историю для нового персонажа.
Metro Awakening сохраняет динамику между стелсом и экшеном, характерную для серии Metro, и предоставляет игрокам возможность по-настоящему прятаться за укрытиями и следить за врагами в VR. Темп сражений будет медленнее, чем в предыдущих играх серии, так как главный герой, Сердар, является врачом, а не опытным бойцом.
Разработчики из 4A Games поделились ассетами из предыдущих игр Metro, чтобы обеспечить знакомый визуальный стиль. Игрокам предстоит тщательно исследовать локации в поисках боеприпасов и взаимодействовать с тактильными элементами мира. Особенности гарнитуры PS VR2, такие как тактильная отдача, усиливают погружение. Интерфейс и взаимодействия в игре созданы максимально аутентичными для полного погружения в мир Metro Awakening.
Дочь Артёма и Дарьи Михалковых ведёт непубличный образ жизни. Однако недавно она поделилась с немногочисленными подписчиками снимками со своей свадьбы.