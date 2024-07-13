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Ученые выяснили, что видеоигры помогают подросткам справиться с учебными нагрузками

DevBehv: видеоигры делают подростков увереннее и смягчают стресс от учебы

2:13
Видеоигры

Американские ученые из Техасского университета в Далласе установили, что увлечение видеоиграми может помогать подросткам справляться со стрессом, вызванным учебой. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Deviant Behavior (DevBehv).

DevBehv: видеоигры делают подростков увереннее и смягчают стресс от учебы
Фото: wikipedia by Clément Grandjean, CC BY-SA 4.0

Исследование основано на данных проекта Game User Panel, который собирает информацию о молодых геймерах из Южной Кореи. В выборку вошли данные о 801 подростке в возрасте от 10 до 16 лет.

Ученые изучали два типа стресса: академический и социальный. Академический стресс включал беспокойство по поводу оценок, экзаменов и школьных заданий, а социальный — проблемы общения со сверстниками.

Результаты показали, что существует тесная связь между академическим стрессом и увлечением видеоиграми. Подростки, испытывающие высокий уровень академического стресса, чаще играли в видеоигры. При этом социальный стресс не показал значительной связи с игровым поведением.

Ключевым элементом, выявленным в исследовании, была игровая эффективность, то есть вера в свою способность добиться успеха в играх. Подростки с более высокой игровой эффективностью чаще использовали видеоигры для преодоления академического стресса.

Это указывает на то, что для тех, кто чувствует себя уверенно и успешно в игровом мире, видеоигры становятся эффективным способом справляться с академическими трудностями и стрессом.

Исследование подчеркивает, что видеоигры предлагают структурированную среду с четкими целями и немедленными вознаграждениями, что может быть особенно привлекательно для подростков, испытывающих постоянное давление из-за учебы.

В отличие от неоднозначной и стрессовой природы академических достижений, видеоигры предоставляют чувство контроля и успеха. Это чувство компетентности и достижения помогает смягчить негативные эмоции, связанные с академическим стрессом, делая видеоигры предпочтительным способом преодоления трудностей для многих подростков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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