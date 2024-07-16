Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Совместимость на огороде: какие растения можно сажать рядом
"Допрыгался": мальчик вылетел из окна, прыгая на диване
В Израиле будут принудительно мобилизовывать ультраортодоксов
Сергей Лавров призвал соблюдать баланс интересов при решении украинского конфликта
PNAS: изменение климата привело к увеличению продолжительности дня
Михаил Мишустин приказал оптимизировать условия для молодёжи на Кавказе
Белорус сорвался в Кабардино-Балкарии
В Германии закрыли журнал за интервью с Марией Захаровой
В Белгородской области запрещается въезд в ряд приграничных посёлков
Ужас от Nintendo: что скрывается за загадочным тизером с рейтингом PEGI 18+?

Nintendo тизерит новый хоррор с жутковатым антуражем и возрастным рейтингом PEGI 18+

Видеоигры

На официальных каналах Nintendo появился загадочный ролик, который, судя по всему, анонсирует новый хоррор. Жутковатый антураж, возрастной рейтинг PEGI 18+ и ограничение по возрасту на YouTube указывают на жанр игры. Тизер сопровождается фразами "Кто такой Эмио?" (на английском) и "Улыбающийся человек" (на японском), добавляя загадочности.

Nintendo тизерит новый хоррор с жутковатым антуражем и возрастным рейтингом PEGI 18+
Фото: youtube.com by BeatEmUps, CC BY 3.0

На официальном сайте Nintendo также появилась страница с этим тизером, что намекает на то, что игру собирается издавать сама Nintendo. Подробности, такие как дата выхода, разработчики или другая информация, пока не раскрыты.

Nintendo обычно известна своими семейными и подростковыми играми, такими как серия Metroid, но у компании есть опыт с хоррорами. Примеры включают Eternal Darkness: Sanity's Requiem для GameCube и Fatal Frame: Maiden of Black Water для Wii U, которая позже была перевыпущена на всех платформах под присмотром Koei Tecmo.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Пока Украина воюет с Россией, ей можно хамить даже крупным игрокам Дмитрий Плотников При Вэнсе Россия будет пользоваться уважением США, так как "ударила сильно" Любовь Степушова
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Последние материалы
Пока Украина воюет с Россией, ей можно хамить даже крупным игрокам
Сергей Лавров призвал соблюдать баланс интересов при решении украинского конфликта
PNAS: изменение климата привело к увеличению продолжительности дня
В Британии рассказали о победе-пустышке Uniper над "Газпромом"
Леонид Холод: в сельском хозяйстве есть дыра, которую нужно залатывать
Михаил Мишустин приказал оптимизировать условия для молодёжи на Кавказе
Белорус сорвался в Кабардино-Балкарии
Nintendo тизерит новый хоррор с жутковатым антуражем и возрастным рейтингом PEGI 18+
В Германии закрыли журнал за интервью с Марией Захаровой
В Белгородской области запрещается въезд в ряд приграничных посёлков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников