Ужас от Nintendo: что скрывается за загадочным тизером с рейтингом PEGI 18+?

Nintendo тизерит новый хоррор с жутковатым антуражем и возрастным рейтингом PEGI 18+

На официальных каналах Nintendo появился загадочный ролик, который, судя по всему, анонсирует новый хоррор. Жутковатый антураж, возрастной рейтинг PEGI 18+ и ограничение по возрасту на YouTube указывают на жанр игры. Тизер сопровождается фразами "Кто такой Эмио?" (на английском) и "Улыбающийся человек" (на японском), добавляя загадочности.

Фото: youtube.com by BeatEmUps, CC BY 3.0

На официальном сайте Nintendo также появилась страница с этим тизером, что намекает на то, что игру собирается издавать сама Nintendo. Подробности, такие как дата выхода, разработчики или другая информация, пока не раскрыты.

Nintendo обычно известна своими семейными и подростковыми играми, такими как серия Metroid, но у компании есть опыт с хоррорами. Примеры включают Eternal Darkness: Sanity's Requiem для GameCube и Fatal Frame: Maiden of Black Water для Wii U, которая позже была перевыпущена на всех платформах под присмотром Koei Tecmo.