Опровергнут миф о том, что все геймеры пьют энергетики за игрой

"Ситилинк": лишь 5% российских геймеров пьют энергетики ежедневно

2:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Лишь 5% российских геймеров ежедневно употребляют энергетические напитки, а 12% — один-два раза в неделю. Это опровергает стереотип, навязываемый поп-культурой, что игроки часто являются поклонниками таких напитков. Данные были получены из совместного исследования компании "Ситилинк" и бренда геймерских аксессуаров GMNG, сообщили "Газете.Ru".

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, CC BY-ND 2.0

Исследование также показало, что вместо регулярного употребления энергетиков во время видеоигр, российские геймеры предпочитают слабоалкогольные напитки, такие как пиво и сидр, а также фастфуд (сухарики, чипсы и полуфабрикаты). Почти половина геймеров (48%) курят, включая электронные сигареты и вейпы.

Более половины опрошенных (59%) предпочитают играть в выходные, а 54% проводят за играми до семи часов в неделю. Для половины из них этого времени достаточно, четверть хотела бы играть чаще, а другая четверть — реже или вовсе не играть. Только 6% геймеров проводят в сидячем положении менее часа в день, 30% сидят от 4 до 6 часов, 26% — от 6 до 8 часов, а 9% проводят сидя более 10 часов в день.

Лишь 38% респондентов уделяют внимание сбалансированному питанию, 35% иногда задумываются о своей диете, а 27% вообще не заботятся об этом. Регулярно занимаются спортом 17% опрошенных, а 38% не занимаются спортом вовсе. Самым популярным видом физической активности оказался спортзал (32% опрошенных).

Раз в год или чаще к врачам обращаются 45% опрошенных, но почти половина (42%) посещает докторов только при острой необходимости. При этом 41% респондентов отметили ухудшение здоровья за последний год. Более половины опрошенных (54%) страдают такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония, проблемы со зрением, боли в спине и регулярные обмороки.

Результаты опроса показывают, что компьютерные игры не обязательно мешают здоровому образу жизни. Многие геймеры находят время на спорт и регулярные посещения врачей, не курят и не злоупотребляют крепким алкоголем.

В опросе приняли участие более 1100 человек из различных городов России старше 18 лет.