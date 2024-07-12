Российский рынок разработки видеоигр за год резко вырос

По данным Smart Ranking, опубликованным РБК, топ-50 российских разработчиков видеоигр в 2023 году суммарно заработали 45,4 млрд рублей. Это на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.
Для сравнения: в 2022 году доход российских геймдевов составлял 38,55 млрд рублей.
Лидером по объему выручки в 2023 году стала компания Lesta Games, которая поддерживает в России и Белоруссии игры "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz. Доходы этой компании за год выросли на 60%, достигнув 19,1 млрд рублей.
Второе место заняла компания Astrum Entertainment, издатель шутера Atomic Heart. Выручка этой компании за год увеличилась на 10% и составила 10 млрд рублей.
Третье место заняла компания Innova, разработчик и дистрибьютор игр (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok), с годовым доходом в размере 2,8 млрд рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году.
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