Российский рынок разработки видеоигр за год резко вырос

Доходы российских разработчиков видеоигр в 2023 году подскочили на 18%

1:18 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

По данным Smart Ranking, опубликованным РБК, топ-50 российских разработчиков видеоигр в 2023 году суммарно заработали 45,4 млрд рублей. Это на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, PDM

Для сравнения: в 2022 году доход российских геймдевов составлял 38,55 млрд рублей.

Лидером по объему выручки в 2023 году стала компания Lesta Games, которая поддерживает в России и Белоруссии игры "Мир танков", "Мир кораблей" и Tanks Blitz. Доходы этой компании за год выросли на 60%, достигнув 19,1 млрд рублей.

Второе место заняла компания Astrum Entertainment, издатель шутера Atomic Heart. Выручка этой компании за год увеличилась на 10% и составила 10 млрд рублей.

Третье место заняла компания Innova, разработчик и дистрибьютор игр (Lineage II, Blade & Soul, Ragnarok), с годовым доходом в размере 2,8 млрд рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году.