Microsoft объявила новые цены на Xbox Game Pass после слияния с Activision Blizzard

После покупки Activision Blizzard за почти $70 миллиардов, Microsoft объявила о повышении цен на Xbox Game Pass и представила новый уровень подписки. Изменения вступят в силу для новых абонентов с 10 июля, а для текущих подписчиков — с 12 сентября.
Цены изменятся следующим образом:
Подписка Game Pass для консолей больше не доступна для новых абонентов, но текущие клиенты могут продолжать пользоваться ею, если не отменяют подписку. С 18 сентября погасить коды на Game Pass для консолей будет разрешено максимум на 13 месяцев.
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