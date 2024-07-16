Microsoft объявила новые цены на Xbox Game Pass после слияния с Activision Blizzard

Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass и вводит новый уровень подписки

1:05 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

После покупки Activision Blizzard за почти $70 миллиардов, Microsoft объявила о повышении цен на Xbox Game Pass и представила новый уровень подписки. Изменения вступят в силу для новых абонентов с 10 июля, а для текущих подписчиков — с 12 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor is licensed under Commons, the free media repository

Цены изменятся следующим образом:

Xbox Game Pass Ultimate — с $16,99 до $19,99 в месяц.

PC Game Pass — с $9,99 до $11,99 в месяц.

Xbox Game Pass Core — с $59,99 до $74,99 в год.

Подписка Game Pass для консолей больше не доступна для новых абонентов, но текущие клиенты могут продолжать пользоваться ею, если не отменяют подписку. С 18 сентября погасить коды на Game Pass для консолей будет разрешено максимум на 13 месяцев.