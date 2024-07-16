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Microsoft объявила новые цены на Xbox Game Pass после слияния с Activision Blizzard

Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass и вводит новый уровень подписки

1:05
Видеоигры

После покупки Activision Blizzard за почти $70 миллиардов, Microsoft объявила о повышении цен на Xbox Game Pass и представила новый уровень подписки. Изменения вступят в силу для новых абонентов с 10 июля, а для текущих подписчиков — с 12 сентября.

Microsoft повышает цены на Xbox Game Pass и вводит новый уровень подписки
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor is licensed under Commons, the free media repository

Цены изменятся следующим образом:

  • Xbox Game Pass Ultimate — с $16,99 до $19,99 в месяц.
  • PC Game Pass — с $9,99 до $11,99 в месяц.
  • Xbox Game Pass Core — с $59,99 до $74,99 в год.

Подписка Game Pass для консолей больше не доступна для новых абонентов, но текущие клиенты могут продолжать пользоваться ею, если не отменяют подписку. С 18 сентября погасить коды на Game Pass для консолей будет разрешено максимум на 13 месяцев.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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