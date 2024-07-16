Новый кроссовер в Overwatch 2: трансформеры захватывают игру

Overwatch 2 добавляет скины по мотивам "Трансформеров" и бесплатную косметику

0:53 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В Overwatch 2 теперь доступны скины по мотивам "Трансформеров". В игру добавлены четыре платных скина, а также несколько бесплатных косметических предметов. В рамках кроссовера облики получили следующие герои:

Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

Райнхардт — Оптимус Прайм

Бастион — Бамблби

Иллари — Арси

Рамматра — Мегатрон

Эти тематические облики можно приобрести во внутриигровом магазине, где полный комплект ивентовых вещей (включая лучшие моменты матча, победные позы и другие мелочи) стоит 5900 монет. Бесплатный контент, включающий значки, звания и карточки профиля по "Трансформерам", можно получить за выполнение внутриигровых испытаний.

Кроссовер с "Трансформерами" в Overwatch 2 будет доступен с 9 по 22 июля.