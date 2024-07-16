Новый кроссовер в Overwatch 2: трансформеры захватывают игру

В Overwatch 2 теперь доступны скины по мотивам "Трансформеров". В игру добавлены четыре платных скина, а также несколько бесплатных косметических предметов. В рамках кроссовера облики получили следующие герои:
Эти тематические облики можно приобрести во внутриигровом магазине, где полный комплект ивентовых вещей (включая лучшие моменты матча, победные позы и другие мелочи) стоит 5900 монет. Бесплатный контент, включающий значки, звания и карточки профиля по "Трансформерам", можно получить за выполнение внутриигровых испытаний.
Кроссовер с "Трансформерами" в Overwatch 2 будет доступен с 9 по 22 июля.
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