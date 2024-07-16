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Новый кроссовер в Overwatch 2: трансформеры захватывают игру

Overwatch 2 добавляет скины по мотивам "Трансформеров" и бесплатную косметику

0:53
Видеоигры

В Overwatch 2 теперь доступны скины по мотивам "Трансформеров". В игру добавлены четыре платных скина, а также несколько бесплатных косметических предметов. В рамках кроссовера облики получили следующие герои:

Overwatch 2 добавляет скины по мотивам "Трансформеров" и бесплатную косметику
Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0
  • Райнхардт — Оптимус Прайм
  • Бастион — Бамблби
  • Иллари — Арси
  • Рамматра — Мегатрон

Эти тематические облики можно приобрести во внутриигровом магазине, где полный комплект ивентовых вещей (включая лучшие моменты матча, победные позы и другие мелочи) стоит 5900 монет. Бесплатный контент, включающий значки, звания и карточки профиля по "Трансформерам", можно получить за выполнение внутриигровых испытаний.

Кроссовер с "Трансформерами" в Overwatch 2 будет доступен с 9 по 22 июля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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