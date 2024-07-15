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Microsoft убирает новые игры из Xbox Game Pass и поднимает цены

Microsoft анонсировала новый тариф Xbox Game Pass Standard и повысила цены

1:20
Видеоигры

Вчера Microsoft объявила о повышении цен на подписку Xbox Game Pass и представила новую версию — Xbox Game Pass Standard, которая заменит Xbox Game Pass for Console.

Microsoft анонсировала новый тариф Xbox Game Pass Standard и повысила цены
Фото: Wikipedia by dronepicr, CC BY 2.0

Новая подписка не будет включать новые игры от Xbox Game Studios и партнеров в день релиза. При этом текущие подписчики Xbox Game Pass for Console продолжат получать новые игры в день выхода, как было обещано при оформлении подписки.

Новые пользователи не смогут подписаться на Xbox Game Pass for Console и должны будут выбирать между тремя новыми тарифами: Xbox Game Pass Core (аналог Xbox Live Gold с небольшим игровым каталогом), Xbox Game Pass Standard (с большим каталогом игр и возможностью играть онлайн, но без новинок в день релиза) и Xbox Game Pass Ultimate (с онлайном, облачным геймингом и доступом к новым играм на ПК и консолях в день релиза).

Подписчики Xbox Game Pass на ПК также продолжат получать новые игры в день релиза. Microsoft подчеркнула, что большинство пользователей выбирают Xbox Game Pass Ultimate, для которого цена теперь составляет $16,99 в месяц вместо $19,99.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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