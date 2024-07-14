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Возвращение легенды: Double Dragon Revive готовится к релизу

Arc System Works анонсировала Double Dragon Revive для консолей и ПК в 2025 году

1:06
Видеоигры

Вчера Arc System Works анонсировала новую игру в серии Double Dragon под названием Double Dragon Revive, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC в 2025 году. Это будет трёхмерная игра, сохраняющая дух классических сайдскролинговых экшенов, но с обновлёнными элементами управления и настройками сложности.

Arc System Works анонсировала Double Dragon Revive для консолей и ПК в 2025 году
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Через несколько часов после анонса был представлен первый трейлер и детали игры. Разработкой занимается студия Yuke's, известная по проектам WWF SmackDown! и WWF SmackDown! 2.

В Double Dragon Revive обещан простой и интуитивно понятный геймплей, который обеспечит лёгкое погружение для новичков. Игра будет включать продуманный баланс с акцентом на стратегическое мышление, разнообразие противников, оружия, локаций и многое другое.

Трейлер и скриншоты можно посмотреть ниже. Перевод на русский язык пока отсутствует.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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