Почему ведущая японская компания предпочла Samsung перед TSMC

Samsung укрепляет позиции с заказом на 2-нм чипы от Preferred Networks

1:06 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Samsung Foundry получила заказ на производство 2-нм чипов от японской компании Preferred Networks, перехватив клиента у TSMC. Этот заказ демонстрирует, что технология Samsung готова к рыночному внедрению и что компания намерена сократить разрыв с тайваньским конкурентом.

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Preferred Networks, ведущая японская компания в сфере искусственного интеллекта, станет первой в регионе, которая будет использовать 2-нм техпроцесс. Компания сосредоточена на разработке и исследованиях в области глубокого обучения и планирует создать "ценностную цепочку ИИ от чипов до суперкомпьютеров".

Кроме 2-нм технологии, Preferred Networks будет применять упаковочную технологию Samsung 2.5D, Interposer-Cube S, что подчеркивает конкурентоспособность Samsung в этой сфере.

TSMC, основной конкурент Samsung, начнет пробное производство 2-нм чипов лишь на следующей неделе, с основными клиентами в лице Apple и NVIDIA.