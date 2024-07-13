Почему ведущая японская компания предпочла Samsung перед TSMC

Samsung Foundry получила заказ на производство 2-нм чипов от японской компании Preferred Networks, перехватив клиента у TSMC. Этот заказ демонстрирует, что технология Samsung готова к рыночному внедрению и что компания намерена сократить разрыв с тайваньским конкурентом.
Preferred Networks, ведущая японская компания в сфере искусственного интеллекта, станет первой в регионе, которая будет использовать 2-нм техпроцесс. Компания сосредоточена на разработке и исследованиях в области глубокого обучения и планирует создать "ценностную цепочку ИИ от чипов до суперкомпьютеров".
Кроме 2-нм технологии, Preferred Networks будет применять упаковочную технологию Samsung 2.5D, Interposer-Cube S, что подчеркивает конкурентоспособность Samsung в этой сфере.
TSMC, основной конкурент Samsung, начнет пробное производство 2-нм чипов лишь на следующей неделе, с основными клиентами в лице Apple и NVIDIA.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.