Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Милана Хаметова призналась, что к 14 годам ей практически не о чём мечтать
Домохозяйки поделились рецептом варенья-желе из вишни
Три самые дружелюбные породы кошек в мире
Риски покупки подержанного автомобиля: как распознать бывшее такси
Пиклбол набирает популярность из-за экономии времени и денег
Венеция вводит плату для однодневных поездок, чтобы разогнать толпы туристов
Гигантские туннели в Южной Америке могли оставить ленивцы
Олег Майами рассказал, что песня "Стирай" не сразу понравилась Филиппу Киркорову
"Известия": экипаж SSJ перестал выходить на связь после набора высоты
В сети появились первые кадры Dragon Quest III HD-2D Remake

Famitsu показали 30 минут геймплея Dragon Quest III HD-2D Remake

0:56
Видеоигры

Сотрудникам журнала Famitsu удалось сыграть в предварительную версию Dragon Quest III HD-2D Remake на PlayStation 5 и поделиться своими впечатлениями, показав около 30 минут геймплея на своем YouTube-канале. В ролике демонстрируются исследование мира, сражения с врагами и другие особенности игры, включая обновленную графику.

Famitsu показали 30 минут геймплея Dragon Quest III HD-2D Remake
Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Игроков ждёт переосмысление классической jRPG, открывающей "Трилогию Эрдрика", с осовремененными механиками и увлекательным повествованием. Они смогут отправиться в эпическое фэнтезийное приключение, чтобы спасти планету от древнего зла.

Релиз Dragon Quest III HD-2D Remake состоится 14 ноября 2024 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Microsoft Store).

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Famitsu показали 30 минут геймплея Dragon Quest III HD-2D Remake
Как поддерживать ухоженный вид кожи без декоративной косметики
Как легко приручить дикого котёнка
Бывшая жена Гуфа рассказала о пластике груди
Нюша на VK Fest: вера в себя поможет пережить трудные времена
Рецепты приготовления холодных кофейных напитков
Бенни Бланко заявил, что он более романтичный чем Селена Гомес
На данный момент украинская ПВО превратилась в решето
Актриса Катерина Шпица показала фигуру в бикини на фото, сделанных супругом
Чем подкормить жимолость в конце лета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников