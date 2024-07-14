В сети появились первые кадры Dragon Quest III HD-2D Remake

Сотрудникам журнала Famitsu удалось сыграть в предварительную версию Dragon Quest III HD-2D Remake на PlayStation 5 и поделиться своими впечатлениями, показав около 30 минут геймплея на своем YouTube-канале. В ролике демонстрируются исследование мира, сражения с врагами и другие особенности игры, включая обновленную графику.
Игроков ждёт переосмысление классической jRPG, открывающей "Трилогию Эрдрика", с осовремененными механиками и увлекательным повествованием. Они смогут отправиться в эпическое фэнтезийное приключение, чтобы спасти планету от древнего зла.
Релиз Dragon Quest III HD-2D Remake состоится 14 ноября 2024 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC (Steam и Microsoft Store).
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