Обновление Windows 10: не отключайте интернет, иначе...

Новое обновление Windows 10: что нужно знать

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Пользователи Windows 10 получат обновление KB5040427, которое добавит Microsoft Copilot на панель задач как отдельное приложение.

Фото: unsplash.com by Caspar Rubin casparrubin is licensed under Commons, the free media repository

Это обязательное обновление призвано обеспечить ИИ-функциональность для большинства пользователей, поскольку Windows 11 еще не получила массового распространения.

Несмотря на окончание поддержки Windows 10 в 2025 году, многие пользователи продолжают использовать эту версию системы.

Если вам не нравится Copilot, избежать установки обновления будет сложно, разве что отключив компьютер от интернета. При проверке обновлений система автоматически установит его и закрепит Copilot на панели задач. Вероятно, открепить приложение будет невозможно.

Для тех, кто использует Copilot, обновление принесет удобства: приложение станет более гибким, позволяя изменять размер окна и перемещать его по экрану.

Обновление будет распространяться постепенно, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем оно станет доступным всем пользователям.