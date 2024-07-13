Отменен проект Pool Party — что пошло не так?

Riot Games прекратила разработку файтинга Pool Party и перераспределила команду

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Компания Riot Games прекратила работу над прототипом файтинга с кодовым названием Pool Party в конце мая, сообщил журналист The Washington Post Михаил Климентов. Проектом занимались 70-80 сотрудников. Концепция Pool Party представляла собой платформенный файтинг в стиле Super Smash Bros. Melee, но в сеттинге вселенной League of Legends. Riot Games планировала создать и поддерживать киберспортивную сцену игры, в отличие от Nintendo, которая часто критикуется за безразличие к соревновательной экосистеме Super Smash Bros.

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После отмены Pool Party около половины команды было предложено перевестись в другие студии компании, а примерно 10 человек предположительно уволены. Отказ от разработки был частично обусловлен пересмотром спроса потребителей на конкурента Super Smash Bros., вызванным слабой реакцией аудитории на MultiVersus, бесплатный файтинг с персонажами Warner Bros.

Несмотря на отмену Pool Party, Riot Games продолжает работу над файтингом 2XKO с битвами 2 на 2, релиз которого запланирован на 2025 год. Nintendo тем временем продала более 30 миллионов копий Super Smash Bros. Ultimate для Switch.