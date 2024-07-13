Отменен проект Pool Party — что пошло не так?

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Riot Games прекратила разработку файтинга Pool Party и перераспределила команду

1:23
Видеоигры

Компания Riot Games прекратила работу над прототипом файтинга с кодовым названием Pool Party в конце мая, сообщил журналист The Washington Post Михаил Климентов. Проектом занимались 70-80 сотрудников. Концепция Pool Party представляла собой платформенный файтинг в стиле Super Smash Bros. Melee, но в сеттинге вселенной League of Legends. Riot Games планировала создать и поддерживать киберспортивную сцену игры, в отличие от Nintendo, которая часто критикуется за безразличие к соревновательной экосистеме Super Smash Bros.

Riot Games прекратила разработку файтинга Pool Party и перераспределила команду
Фото: commons.wikimedia.org by Clément Grandjean is licensed under Commons, the free media repository

После отмены Pool Party около половины команды было предложено перевестись в другие студии компании, а примерно 10 человек предположительно уволены. Отказ от разработки был частично обусловлен пересмотром спроса потребителей на конкурента Super Smash Bros., вызванным слабой реакцией аудитории на MultiVersus, бесплатный файтинг с персонажами Warner Bros.

Несмотря на отмену Pool Party, Riot Games продолжает работу над файтингом 2XKO с битвами 2 на 2, релиз которого запланирован на 2025 год. Nintendo тем временем продала более 30 миллионов копий Super Smash Bros. Ultimate для Switch.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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