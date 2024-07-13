Новый спорт в Nintendo Switch Sports: бесплатное обновление уже доступно

Nintendo анонсировала крупное обновление для Nintendo Switch Sports, которое добавляет новый вид спорта — Баскетбол. Это уже восьмая активность в игре, наряду с Гольфом, Футболом, Волейболом, Боулингом, Теннисом, Бадминтоном и Спочаном (японское фехтование). Новое обновление сопровождается свежим трейлером, который демонстрирует возможности нового режима.
Nintendo Switch Sports, эксклюзив для консоли Nintendo Switch, с момента релиза разошлась тиражом более 13 миллионов копий. Обновление с добавлением Баскетбола доступно бесплатно для всех владельцев игры, продолжая расширять её контент и привлекая новых игроков.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.