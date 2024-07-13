Сиквел Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion: новые звезды в команде разработки

CD Projekt RED привлекает ведущих специалистов для разработки сиквела Cyberpunk 2077

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Разработка сиквела Cyberpunk 2077, известного под кодовым названием Project Orion, продолжается с участием высококлассных специалистов. Недавно к команде присоединилась Мэри Кенни из Insomniac Games, которая ранее работала над сюжетом Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Ratchet and Clank: Rift Apart. В CD Projekt RED она занялась квестами, персонажами, диалогами, катсценами и созданием новых историй для Project Orion.

Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Мэри Кенни — не первая разработчица из команды "Росомахи" для PlayStation 5, которая перешла в CD Projekt RED. Ранее это сделал арт-директор Аарон Хабибипур. Сиквел Cyberpunk 2077 находится на ранней стадии разработки с начала 2024 года, и руководитель разработки Павел Саско обещает показать в нем настоящую антиутопию.

Кроме того, CD Projekt RED активно работает над Project Polaris, следующим основным тайтлом франшизы The Witcher, в разработке которого участвуют более 400 специалистов. Релиз ожидается не раньше 2025 года.