Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, как избавиться от "рук летучей мыши"
Причины неприятного запаха тела: гормоны, питание, стресс и одежда
В МГУ научились определять дозу радиации, которой обработаны продукты
Ученые УрФУ обнаружили у трутовых грибов способность противостоять онкологии
Дорогая и бюджетная косметика: что на самом деле определяет качество продукта
Это оптимально: вот почему владельцам стоит выбрать одного животного
Сад на балконе: как вырастить овощи и цветы в городских условиях
Бритни Спирс прекращает романтические отношения и выселяет нерадивого партнера
Мошенники активизировались: фейковые сайты туроператоров заполонили сеть
The Elder Scrolls V: новые моды и улучшенные визуальные эффекты превращают игру в шедевр

Skyrim в 2024 году: визуальное великолепие с трассировкой лучей и 3100 модами

1:43
Видеоигры

Погрузитесь в удивительный мир Skyrim с новым видео от Digital Dreams, демонстрирующим более 3100 модов, включая полный RT-шейдер от NiceGuy! Улучшенная графика, новые эффекты зеркальных отражений и рассеянной окклюзии делают игровой мир более реалистичным. Не упустите возможность увидеть, как классика продолжает совершенствоваться спустя десять лет!

Skyrim в 2024 году: визуальное великолепие с трассировкой лучей и 3100 модами
Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает удивлять пользователей спустя десять лет с момента её выпуска благодаря тысячам модов, которые значительно улучшают игровой процесс и визуальные эффекты. Одним из последних достижений моддинга является полный RT-шейдер от NiceGuy, добавляющий трассировку лучей и преобразующий внешний вид игры.

На YouTube-канале Digital Dreams появилось новое видео, демонстрирующее, как Skyrim может выглядеть в 2024 году с более чем 3100 модами. Они не только улучшают графику и освещение, но и добавляют новые эффекты, такие как зеркальные отражения, рассеянная окклюзия и глянцевые отблески, значительно повышая реалистичность игрового мира.

Несмотря на активную разработку The Elder Scrolls VI от Bethesda, маловероятно, что Skyrim"получит полноценный ремейк с использованием современных технологий. Тем не менее, благодаря ремастеру в 2016 году и юбилейному изданию в 2021 году, игра уже значительно улучшила свою графику и добавила новый контент, что сделало её визуальное исполнение лучше, чем когда-либо прежде.

[4K60] Skyrim Ultra Modded graphics 3100+Mods - Wunduniik Modlist with Complete Raytracing
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Мошенники активизировались: фейковые сайты туроператоров заполонили сеть
Снижение ставки ФРС США: названы последствия для российской экономики
Разъяснение штрафов за превышение скорости: какие последствия ждут водителей
Как сделать тонкие блинчики
Аршавин рассказал, какая сборная может завоевать статус победителя на Евро-2024
Skyrim в 2024 году: визуальное великолепие с трассировкой лучей и 3100 модами
Благородные черты лица: что делает внешность аристократичной
В подземных водах рядом с хранилищами урановых отходов найдены анаммокс-бактерии
Политолог Эдуард Уразаев: почему так сложно избавиться от ваххабизма в Дагестане
В МВФ заявили о высоком бюджетном дефиците США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников