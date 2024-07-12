The Elder Scrolls V: новые моды и улучшенные визуальные эффекты превращают игру в шедевр

Skyrim в 2024 году: визуальное великолепие с трассировкой лучей и 3100 модами

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Погрузитесь в удивительный мир Skyrim с новым видео от Digital Dreams, демонстрирующим более 3100 модов, включая полный RT-шейдер от NiceGuy! Улучшенная графика, новые эффекты зеркальных отражений и рассеянной окклюзии делают игровой мир более реалистичным. Не упустите возможность увидеть, как классика продолжает совершенствоваться спустя десять лет!

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает удивлять пользователей спустя десять лет с момента её выпуска благодаря тысячам модов, которые значительно улучшают игровой процесс и визуальные эффекты. Одним из последних достижений моддинга является полный RT-шейдер от NiceGuy, добавляющий трассировку лучей и преобразующий внешний вид игры.

На YouTube-канале Digital Dreams появилось новое видео, демонстрирующее, как Skyrim может выглядеть в 2024 году с более чем 3100 модами. Они не только улучшают графику и освещение, но и добавляют новые эффекты, такие как зеркальные отражения, рассеянная окклюзия и глянцевые отблески, значительно повышая реалистичность игрового мира.

Несмотря на активную разработку The Elder Scrolls VI от Bethesda, маловероятно, что Skyrim"получит полноценный ремейк с использованием современных технологий. Тем не менее, благодаря ремастеру в 2016 году и юбилейному изданию в 2021 году, игра уже значительно улучшила свою графику и добавила новый контент, что сделало её визуальное исполнение лучше, чем когда-либо прежде.

[4K60] Skyrim Ultra Modded graphics 3100+Mods - Wunduniik Modlist with Complete Raytracing