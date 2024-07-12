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Невероятное обновление iPhone 17 Pro Max: революционная тетрапризматическая камера с 48-мегапиксельными датчиками

Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой

2:02
Видеоигры

В 2025 году Apple планирует выпустить iPhone 17 Pro Max, который будет оборудован усовершенствованной тетрапризматической камерой, на 19% большей по сравнению с будущими моделями флагманов. Все датчики камеры будут иметь разрешение 48 Мп, что значительно повысит качество фотографий и видео.

Apple представит iPhone 17 Pro Max с усовершенствованной 48-мегапиксельной камерой
Фото: flickr.com by ajay_suresh, CC BY 2.0

Технические характеристики камеры

Согласно прогнозам, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат 12-мегапиксельные камеры с перископическим зумом и размером сенсора 1/3,1 дюйма. Однако iPhone 17 Pro Max пойдет дальше, предлагая 48-мегапиксельную тетрапризматическую камеру с размером сенсора 1/2,6 дюйма. Это обеспечит улучшенное качество изображения и видео.

Планы Apple на будущее

Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что iPhone 17 Pro Max станет первым флагманом Apple с 48-мегапиксельными сенсорами на задней панели. Производитель продолжит использовать стеклянные призмы в своих камерах, несмотря на опасения инвесторов, что компания может перейти на пластиковые линзы.

Влияние на поставщиков

Компания Crystal-Optech, основной поставщик призматических объективов для Apple, получит значительную прибыль благодаря расширенному использованию тетрапризматических камер в новых моделях. В будущем iPhone 18 Pro, выход которого запланирован на конец 2026 года, также будет оснащен обновленной камерой tetraprism с уменьшенным форм-фактором, что позволит сэкономить внутреннее пространство устройства.

Apple продолжает внедрять передовые технологии в свои устройства, делая акцент на качестве камер и инновационных решениях, что привлекает внимание пользователей и поддерживает высокий интерес к новым продуктам компании.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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