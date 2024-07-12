Как найти новые компьютерные игры этим летом: советы от директора киберспортивной лиги

Лето – период отпусков, когда у многих появляется больше свободного времени. Многие решают посвятить его компьютерным или мобильным играм. Однако, если ваши любимые игры начали надоедать, и вы хотите попробовать что-то новое и более сложное, стоит прислушаться к советам эксперта.
Александр Горбаченко, директор Межконтинентальной киберспортивной лиги и бывший президент Федерации компьютерного спорта России, в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru порекомендовал обратить внимание на разнообразие жанров видеоигр. Он предложил рассмотреть шутеры вроде PUBG, неспешные карточные игры и различные головоломки, которые могут быть как одиночными, так и мультиплеерными. Приятный бонус в том, что многие из них доступны на смартфонах, что позволяет не привязываться к компьютеру.
Для тех, кто хочет попробовать более сложные игры, Горбаченко советует сменить жанр в рамках своих предпочтений. Например, вместо «Веселой фермы» можно выбрать игру про космическую базу. Магазины приложений предлагают множество вариантов, особенно в разделе новинок.
«Когда речь идет о смене жанра, важно прислушаться к своим предпочтениям. В каждом направлении есть классические игры и новые проекты, которые выходят регулярно. Стоит попробовать различные игры, чтобы найти что-то новое и интересное. Цифровая дистрибуция предоставляет огромный выбор и отзывы других пользователей, что помогает в выборе. Например, можно порекомендовать CarX для любителей автогонок и дрифта. Также можно сыграть в онлайн морской бой, если предпочитаете мобильные устройства. Это предоставит возможность взаимодействовать с другими игроками и весело проводить время», — советует Горбаченко.
Лето – отличное время для экспериментов и новых открытий. Независимо от того, освоите ли вы новый вид спорта или попробуете многопользовательскую игру, главное – наслаждаться процессом и получать потрясающие впечатления.
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