Скандал на рынке памяти: цены на DDR4 взлетели, DDR5 в пролете

Почему цены на DDR4 подскочили: что нужно знать покупателям

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Цены на чипы DDR4 неожиданно начали расти. Покупатели предпочитают эту память из-за ее более низкой стоимости по сравнению с DDR5. DDR5-память не снискала популярности, что привело к росту цен на более старую DDR4. Производители DRAM активно работают над стабилизацией цен на DDR4, что помогло остановить их падение и даже вызвать рост.

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В результате, средняя спотовая цена на популярные модули (DDR4 1Gx8 2666MT/s) увеличилась на 2.92%: с $1.918 до $1.974 за неделю.

На рынке NAND Flash ситуация складывается иначе. Продажи остаются низкими, а цены на многие продукты начали падать после того, как стоимость пластины 512Gb TLC опустилась ниже $3.

Покупатели проявляют осторожность, что не способствует оживлению рынка. Цена на 512Gb TLC стабилизировалась на уровне $3.291.