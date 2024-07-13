Скандал на рынке памяти: цены на DDR4 взлетели, DDR5 в пролете

Цены на чипы DDR4 неожиданно начали расти. Покупатели предпочитают эту память из-за ее более низкой стоимости по сравнению с DDR5. DDR5-память не снискала популярности, что привело к росту цен на более старую DDR4. Производители DRAM активно работают над стабилизацией цен на DDR4, что помогло остановить их падение и даже вызвать рост.
В результате, средняя спотовая цена на популярные модули (DDR4 1Gx8 2666MT/s) увеличилась на 2.92%: с $1.918 до $1.974 за неделю.
На рынке NAND Flash ситуация складывается иначе. Продажи остаются низкими, а цены на многие продукты начали падать после того, как стоимость пластины 512Gb TLC опустилась ниже $3.
Покупатели проявляют осторожность, что не способствует оживлению рынка. Цена на 512Gb TLC стабилизировалась на уровне $3.291.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.